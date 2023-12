Argentina, la subasta comienza con lo siguiente: Salida en pesos, entrada en dólares. El desafío del litio entre Estados Unidos y China | Melina Gabanelli

En el En la segunda vuelta, Miley obtuvo el 55% de los votos.Al derrotar al ex ministro de Economía peronista Sergio Massa. Sin embargo, sólo podrá contar con 39 de los 257 escaños de la Cámara de Representantes y siete de los 72 escaños del Senado.. Por tanto, será presidente sin mayoría parlamentaria. Sólo podrá hacer algunas cosas por decreto, como reducir el número de ministerios, pero el resto tendrá que lidiar con los moderados. Juntos por el cambioEncabezado por el expresidente Mauricio Macri y la candidata electoral Patricia Bullrich. Por supuesto, el presidente, apodado “Loco” desde niño, podría seguir adelante con la celebración del referéndum. Pero no es seguro que pueda prevalecer en temas delicados como el aborto, la venta de órganos o… Cambio climático

El país parece encaminarse hacia el décimo default financiero de su historia. Asfixiados por la estanflación, es decir, una disminución de la riqueza productiva (estimaciones -2,5% para finales de 2023), junto con una ira enojada. La inflación hoy alcanza el 143% Que, según las expectativas, podría llegar al 200% a finales de año. La tasa de desempleo es alta (6,6%), pero no dramática. Esto significa que un gran segmento de argentinos se empobrece, aunque trabaje. Alrededor del 40% de la población, o 18,3 millones de 45, viven por debajo del umbral de pobreza.El equivalente a 750 euros para una pareja con dos hijos menores; El 9,3% de la población no tiene ni para comer. El otro problema importante es el colapso de las finanzas estatales. La deuda pública asciende a 419 mil millones de dólares, equivalente al 85% del producto interno bruto, carga que podría soportarse si no fuera porque más de la mitad está en manos extranjeras. Hay que contar los 44.000 millones de dólares que prestó Fondo Monetario Internacional Y decenas de miles de millones más en acciones y bonos suscritos por grandes fondos estadounidenses, desde Piedra negra a Gestión del dinero de Gramercy. Las tasas de interés alcanzaron el 145%En un intento por calmar la inflación y atraer más suscriptores a los bonos gubernamentales. no trabaja. El triunfo de Miley maduró en esta debacle.