Petró Poroshenko No asistirá a una cumbre Washington SubordinarUso de drogas inyectablesla organización que reúne a los partidos occidentales de centroderecha, donde se reunirá con líderes Japón Y Reino UnidoLuego se reunieron miembros del Congreso de ambos partidos. Estados Unidos. Todas las oportunidades para discutir el fortalecimiento de la asistencia financiera y militar de Estados Unidos a Ucrania. Esta lista de reuniones nunca se llevará a cabo porque el expresidente no traspasó las costumbres entre Ucrania Y Hungría. cuando le paso a el Visa de salida rechazada Desde el país en un “viaje de negocios”, la mayoría de los observadores vieron la mano larga del presidente en esta negación. Volodímir Zelenski Se negó a reunirse con el primer ministro húngaro. Viktor Orbán, cuyo partido también forma parte del IDU. Pero el golpe no vino del líder, sino de él. Administración de Seguridad del Estadolos servicios de seguridad colocados bajo la presidencia de Ucrania, es decir, barbas postizas en trajes y corbatas, y no deben confundirse con Gruadepende del Ministerio de Defensa y está dirigido por el ahora famoso equipo Kirilo Budanov.

Golazo de Poroshenko – Lo que pasó con el ex dirigente no es un simple problema administrativo en la aduana. Claramente tenía una “justificación” para emprender un viaje de negocios: la autorización fue firmada oficialmente por el propio presidente de la Verjovna Rada. Entonces, según el vicepresidente de la asociación Oleksandr KornienkoEl permiso fue cancelado tras recibir una orden estricta del Departamento de Seguridad del Estado. Zelensky podría haber bloqueado a Poroshenko a través del presidente del Parlamento. Ruslán StefanchukTambién es miembro del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, pero fue el jefe de la inteligencia ucraniana quien tomó medidas. Kyiv, que siempre permaneció en la sombra pero acabó dándole más impacto a la cosa. En la práctica, de un solo golpe –el “gran cerdo”, como lo llamaron algunos periodistas italianos en los años 1990– intentaron educar a cientos de ellos: en resumen, no “romper filas” con la geopolítica.

Quien te diga qué pensar es responsable Por encima de todo, el discurso de Maliuk destacó la importancia estratégica que esto tiene para los líderes, tanto nacionales como extranjeros. Ucrania los dos estan en Rusia, controlando la narrativa sobre la guerra y sus desarrollos. Estamos ante dos líderes zelenski Y Ponlo adentroQuien apuesta todo a dos caballos perdedores: Zelensky Contraataque en verano Victorioso (mientras los militares prefirieron mantener un perfil bajo), Putin continuó “Victoria en tres días” (Si bien muchos concejales estaban en contra). Entonces, en ese momento ZaloznyHabla el comandante de las fuerzas ucranianas “Dilación” Y basado en “guerra de desgaste”Aunque era un héroe público para los funcionarios del presidente, se convirtió en uno de ellos. Prefiero Rusia. Lo mismo ocurre con Poroshenko, aunque sea por boca del aparato de seguridad del Estado más poderoso y autorizado. Con las modificaciones necesariasEl famoso héroe ruso de la guerra de Donbass, Ígor GirkinUna vez que tomó posición contra Putin, “el criminal que logró arrojar polvo a los ojos de la población y la vil mediocridad en el poder”, terminó inmediatamente. Tras las rejas.

El alcalde está “rompiendo filas” de todos modos Ucrania no es Rusia: ha sido testigo de dos revoluciones en diez años y nadie quiere descartar una tercera revolución, en caso de que un hombre quiera permanecer en el poder. El caso de Rusia en febrero de 1917 nos enseña que incluso si cambia el líder, la guerra puede continuar durante mucho tiempo. No es casualidad que una entrevista con el alcalde de Kiev, ex campeón de boxeo, bloqueara este círculo mediático político. Vitali Klitschko, quien preguntó al presidente lo que la gente se pregunta: ¿Por qué Ucrania no estaba mejor preparada para esta guerra y por qué Zelensky negó hasta el final que hubiera una agresión rusa? Así, el político entró en conflicto en las tensiones actuales, como se dice en Kiev, entre ZE (Lensky) y ZA (Luzhny), con ZE ocupado dando instrucciones a los generales y dirigiendo operaciones militares sin pasar por su general, y ZA que no negó durante la visita del Secretario de Defensa de Estados Unidos, lloyd austinÉl es me quedo en la oscuridad Por su líder político y funcionarios subordinados para muchas decisiones. Kleko sabe que si quiere tener la oportunidad de conseguir… Rol de liderazgo En la política ucraniana en 2024, el año en el que deberían celebrarse elecciones Elecciones presidencialesen la primavera, ZE debe debilitarse antes de que ZA tenga tiempo de controlar el campo, porque actuará como El as lo tiene todo.

Poroshenko en la bolsa – Detrás de las tensiones entre ZE-ZA se sitúa Poroshenko, que actualmente tiene las mismas posibilidades que él de volver a la cima del país. Mateo Renzi Recuperar casi el 40% de los votos en las próximas elecciones europeas, pero – como un político Regnano -Tiene una red de Relaciones Internacionales ¿Quién quiere tejer? Uno de estos contactos es el mismo Viktor Orban, con quien debía encontrarse en la primera etapa de su gira por el extranjero: Sin embargo, sorprende cómo una vieja herramienta política se dejó engañar por Zelensky. ¿O tal vez no me gusta mucho? Después de un cuidadoso escrutinio, esta medida provino directamente de una de las figuras más poderosas del país. Es difícil hablar de una cadena completa de acontecimientos. Vasyl Malyuk Como “hombre del jefe”, especialmente en lo que respecta al conflicto entre ZE y ZA: más bien, es uno de los “hombres fuertes” en la guerra contra Rusia, alguien que no puede definirse como un partidario deapaciguar Con Moscú, porque, como él mismo dice, comienza cada día con el objetivo de cazar objetivos y colaboradores rusos.

La caída y venganza del general. – A principios de 2020, como demostración del compromiso del recién elegido Zelenskyy contra los traidores y los especuladores dentro de la administración pública, el general Vasyl Malyuk fue nombrado subdirector del Servicio de Seguridad del Estado con una misión anticorrupción. corrupción Y el Crimen organizado. Más tarde, cuando resultó inconveniente, el propio Zelensky lo abandonó y lo eliminó con el pretexto de no ofrecer “nuevas soluciones administrativas” en la lucha contra el contrabando. El asesor presidencial dijo que había “renunciado”. Mikhailo PodoliakPorque “es necesaria una mayor movilidad y rapidez en los procesos de toma de decisiones”. ¿La profesión ha terminado con el estigma de la incompetencia? Ni siquiera por casualidad: después de un breve período -unos días, ni siquiera tiempo suficiente para ver cientos de tanques rusos dirigiéndose hacia Kiev- como diputado en el Ministerio del Interior, aquí está, en marzo de 2022, regresando a la Servicio de Seguridad de Ucrania como adjunto del Ministerio del Interior. Número dos, porque no pueden prescindir de los servicios.

Es difícil para todos, incluso antes de hoy. Entre marzo y julio de 2022, se encontró en manos de un aparato de inteligencia disecado. espías rusos En medio de la guerra que está librando. Él vuela Y con un contraataque, ideado por el generalísimo Zaluzny y, al fondo, Zelensky, en plena preparación. Su enfoque desde entonces ha sido continuo. autolimpieza. “Podemos llevar a cabo muchas operaciones exitosas y planificarlas, pero si tuviéramos una a bordo Inmortal Quien informe al enemigo a tiempo, todo el plan operativo será cancelado y todo el personal estará en peligro”.

Si conoces a Orban, eres amigo de Putin – Él es quien detiene a Petro Poroshenko: “El encuentro previsto con el Primer Ministro Viktor Orban, que expresa sistemáticamente una posición antiucraniana, es un “amigo de Putin” y le pide Levantamiento de sanciones Contra la Federación Rusa” se podría haber ayudado Campaña de desinformación “A gran escala” con el objetivo de “provocar un cambio de humor en los países socios de la coalición antirrusa”. Sobre todo, la reunión alentará a “los representantes de la comunidad política ucraniana a exponer sus propios discursos sobre la necesidad de una solución política”. Proceso de negociación Con la Federación Rusa en condiciones de guerra congeladas”. La clave para entender la crisis proviene de la declaración del propio Servicio de Seguridad de Ucrania: “Les recordamos que el gobierno es el único responsable de la política estatal en el ámbito de las relaciones exteriores de Ucrania” y cualquier otro canal sólo conduce a “reducir el apoyo de socios extranjeros y tratar de dividir la sociedad ucraniana desde dentro”.

Informes profundos de la administración ucraniana dicen que el viaje de Poroshenko coincidirá con visitas de varios grupos de otros políticos y funcionarios ucranianos a Estados Unidos para ejercer presión a favor de los intereses ucranianos. Pero resulta que simplemente fue descontinuado. Varios de ellos todavía están en Washington. Cabilderos perturbados Y basado en Los políticos están confundidos Para nombramientos importantes a los que Ucrania no envió a la principal figura de la oposición.

