Árbitro de Milán para Inter Roma: Es controvertido. La sorpresa de Trigoria y lo que dice la lista

como noticias de roma – un Árbitro nacido en Milán al Inter Roma. Eligiendo confiar a Simón asqueroso34, partido de cartel la próxima jornada de campeonato hace polémica.

Él Aficionados a la RomaA, que se quejó mucho este año de los errores que ha cometido, no se lo tomó bien selección de cucarachasÉl. pero también Dentro de Trigoriaescribir hoy Profetahabía algunos Sorpresa Tan pronto como escuche las noticias. Sin embargo, el club giallorossi declinó hacer comentarios.

Él La regulación no impide esta posibilidad: La Asociación Italiana de Árbitros en realidad lo que Lo que importa es a qué departamento perteneces El juicio no es del lugar de su nacimiento. Ergo, no me importa si Souza puede ser utilizado en un partido donde juega contra el Inter. De hecho, ya sonó la sirena del Milan-Lazio en la Coppa Italia.

Él En todo caso, el problema es la oportunidad.. allí Romapor ejemplo, en la liga no es dirigido por muchos silbidos validos por ejemplo Mariani de Aprilia.

Además de Mourinho Se quejó en varias ocasiones de los deslices arbitrales, la última vez el pasado domingo en el sorteo del Napoli. allí La elección de Suzaárbitro con un tiro penal fácil (48 de 124 partidos arbitrados entre A, B, C y Coppa Italia) riesgos Desata un revuelo de polémica Si la gestión no es satisfactoria.