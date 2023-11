Arañazos en la carrocería, el truco del ante mojado: los talleres están desesperados y ya no funcionan

Con este truco, reparar los daños de tu coche tarda sólo unos minutos: un paño de cuero es suficiente para arreglar todos los rayones, todo ello sin gastar mucho dinero.

A todo el mundo le ha pasado al menos una vez. encontrar rayones en La carrocería de tu coche. Desafortunadamente, dejar tu coche afuera nos expone a este riesgo: basta con que alguien maniobre incorrectamente y resbale sobre nuestro auto, o los rayones podrían ser causados ​​por el clima o… Grava El vehículo impactó contra la carrocería mientras conducía.

Sin embargo, cuando los encontramos, no debemos desesperarnos: muchos creen que necesariamente tienen que recurrir a la ayuda de un taller de reparación de automóviles, pero esto significa gastar una gran cantidad de dinero, agotando a menudo sus ahorros.

Y sin embargo ahí Un truco que poca gente conoce Lo cual requiere muy poco para ponerlo en práctica. Simplemente ármate con algo que seguramente tengas en el garaje o que puedas conseguir (incluso en línea) por un precio. Costo muy económicoy sigue el procedimiento que te ofrecemos hoy.

Tratamiento económico y práctico: Sólo lleva unos minutos reparar los rayones

Cualquiera que sea la causa de los rayones, encontrar una manera de tratarlos económicamente se ha vuelto importante, dado que existen muchos factores que pueden causarlos. Como dijimos, lo que necesitas armar para solucionar este molesto problema es algo simple. Tela de piel de ciervoNecesario para eliminar rayones superficiales en carrocerías.

Si no lo tienes en casa, no desesperes, porque Puedes comprar ropa de este tipo en todas las tiendas especializadas.. Y no solo, También en línea Definitivamente puedes encontrarlos a bajo costo, evitando así grandes gastos en un taller de carrocería.

Aquí está el procedimiento para reparar todos los rayones del auto con un simple paño de gamuza.

Ahora que ya sabemos qué necesitamos para eliminar los rayones superficiales en la carrocería del automóvil, solo nos falta saber cómo utilizar un paño de gamuza. allá Procedimiento Es muy sencillo: primero debemos limpiar y lavar la zona que queremos reparar, eliminando así toda la suciedad y luego proceder al secado.

Frotando el paño quitamos los rayones, y una vez limpiada la zona esperamos unos 30 minutos, El problema se solucionará: Ver para creer.