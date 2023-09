Aquí están las selecciones de Pirelli, Hattrick Austin, México, Brasil | FP – Fórmula 1

Noticias y confirmaciones

En la segunda parte de la temporada, la Fórmula 1 regresa al continente americano para tres fines de semana de carreras consecutivos en varios estados del 20 de octubre al 5 de noviembre. Se trata de los Grandes Premios de Estados Unidos, Ciudad de México y Sao Paulo, Brasil, para los cuales Pirelli reveló hoy los compuestos disponibles para los equipos. Este triplete tiene dos confirmaciones y una innovación.

Las confirmaciones son los circuitos de Austin e Interlagos, donde se utiliza C2 como P Zero White Hard, C3 P Zero Yellow Medium y C4 P Zero Red Soft. En el evento de la capital mexicana se decidió dar un paso respecto al año pasado, optando por un trío “más blando”, B Zero White Hard, C4 B Zero Yellow Medium y C5 B Zero Red Soft.

Considere los sprints

En el circuito que lleva el nombre de los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez también se probará una nueva versión del C4, que se lanzará en 2024. Los procedimientos de prueba serán similares a los seguidos en Suzuka el viernes pasado, donde está disponible la nueva versión. C2 probado: los equipos recibirán dos juegos adicionales para cada piloto de este compuesto de prueba y podrán utilizarlos como deseen durante la sesión de entrenamientos libres de dos horas del viernes.

Los otros dos fines de semana de carreras estadounidenses se caracterizarán por un formato sprint, que incluirá una sesión de entrenamientos libres y de clasificación de una hora de duración para el Gran Premio el viernes y una tanda de sprint el sábado para determinar la etapa inaugural del “Short”. “Carreras” por la tarde y plato fuerte del domingo, el Gran Premio. Para el Circuito de las Américas en Austin, este será el debut de este formato alternativo, mientras que Interlagos, ahora abonado, ya acogió una carrera sprint en 2021 y 2022.