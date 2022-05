Aquí está la lista de creadores de The Last of Us – Nerd4.life

Si te preguntan qué Juegos de vídeo que simplemente sientes Perfecto¿Cuál sería su respuesta? No es una pregunta sencilla, lo sabemos, pero Neil Druckman, conocido como el creador de The Last of Us, dio su opinión. aquí para ella Lista:

ecológico

toma de corriente

en el interior

tetris

luchador callejero ii

Isla de los monos 2

Super Mario Bros.

Un vínculo al pasado

para él Pío Esto surgió en respuesta a una pregunta de G4TV que preguntaba: “¿Qué videojuego considerarías ideal?”. Druckmann no se limitó a uno, sino que anotó ocho. También hay que decir que dio su respuesta con la frase “Esas son las que me vienen a la mente”. Así que no parece que haya una buena razón detrás de esto, sino solo una respuesta instintiva, que a veces es lo mejor.

Como puedes ver, el Lista Es bastante diverso, ya que incluye juegos de varias décadas y diferentes géneros. Tenemos una exclusiva de PlayStation (Ico), así como dos títulos de Nintendo muy populares. Hay juegos de lucha, juegos de aventura, juegos de arcade, juegos de rompecabezas, juegos de plataformas y más.

dinos ahora, ¿Qué juegos crees que son ideales? ¿Crees en el concepto de jugabilidad “perfecta”? ¿O crees que siempre hay una manera de hacer más?

Mientras Druckmann responde este tipo de preguntas, parece que su equipo está trabajando duro en The Last of Us Remake, que podría llegar en 2022.