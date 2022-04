“Aquí es peor que Bucha” – Corriere.it

para lorenzo cremonese

A cincuenta kilómetros de Kiev, otro pueblo destruido: más de 200 personas siguen muertas bajo los escombros, en jardines o en sótanos. Masacres similares ocurrieron en ciudades alrededor de Kharkiv y Chernihiv.

de nuestro reportero BUCHA – Lo peor no tiene fin. ahora aparece Los horrores de Borodinka pueden ser más peligrosos que los de Buka. Todavía hay mucho por descubrir en las áreas que el ejército ruso acaba de abandonar. Justo antes de llegar a Bucha En el campo hay signos de destrucción y muerte que no notamos hace dos días, en nuestro afán de llegar lo más rápido posible a lo que describimos como el lugar donde ocurrieron las más graves masacres contra civiles. Hay grupos de villas y algunas chozas fueron bombardeadas y quemadas por completo. Y el En los parches de madera que te rodean, puedes crear laberintos de zanjas y piraguas excavadas en la tierra oscura y árboles cortados con caminos profundos. que van a perderse en la vegetación. Los petroleros rusos buscaban refugio en los pinos para escapar de nuestros drones. No se excluye que lleven allí también a sus prisioneros. Entonces muchos aviadores fueron atacados. El área todavía necesita ser investigada”, admitió un funcionario ucraniano.

Por otro lado, Valerie, de 42 años, tiene un certificado especial.: «Con mi madre, Sophia, de 75 años, estábamos encerrados en nuestro pequeño apartamento cuando diez soldados rusos irrumpieron en la casa la mañana del 12 de marzo. Querían mi laptop, les respondí que no tenía. Se fueron, pero regresaron a fines de marzo, A mi madre la encerraron en el baño y me acusaron de espía, me dispararon al aire y me quisieron matar en el garaje.. Me arrodillé ante ellos y oré a Dios en ruso, porque pertenezco a la iglesia del Patriarcado de Moscú. Luego amenazaron con volver al día siguiente. Pero esa misma tarde se fueron.