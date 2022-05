Apple dejó de fabricar iPods

descargar reproductor

manzana anunciar Para descontinuar el iPod touch, el último modelo de dispositivos portátiles para reproducción de música iPod todavía está disponible. El primer iPod fue una introducción Publicado públicamente por Steve Jobs el 23 de octubre de 2001, hace más de veinte años: Entonces, el hardware fue un gran éxito comercial en todo el mundo, lo que ayudó a hacer de Apple la empresa que es hoy. El iPhone, el producto al que más éxito actual le debe, llega seis años después.

El primer modelo de iPod tenía un disco duro ultradelgado de 5 GB, pesaba 186 gramos y una batería duraba unas diez horas, solo era compatible con computadoras Apple y costaba $399.

A lo largo de los años, ha habido varias generaciones de modelos de iPod: desde 2004, el iPod mini ha sido pequeño, todavía con una pantalla en blanco y negro; Desde 2005, iPod nano, Thinner, iPod shuffle, sin pantalla; Y desde 2007 iPod touch, básicamente iPhones sin funcionalidad de teléfono. El iPod nano y el shuffle fueron en realidad los últimos dispositivos de Apple que se usaban exclusivamente para escuchar música, Se suspendió en 2017..

Los iPod touch se pueden comprar hasta agotar existencias. Se presentó en su última versión en 2019: en los planes de la compañía debería haber atraído a aquellas personas que no quieren o no pueden comprar un iPhone porque es demasiado caro. Pero para la mayoría de las personas, no tiene sentido tener un segundo dispositivo solo para escuchar música, lo que también se puede hacer con los teléfonos inteligentes.

Apple anunció el final de una parte importante de su historia, diciendo que “el alma del iPod vivirá” en todos sus dispositivos de reproducción de música, empezando por el iPhone.