Anuncio en el vídeo de Il Tirreno

princesa de Gales, Kate MiddletonTiene cáncer. Ella misma hizo este anuncio en un vídeo publicado en las redes sociales en el que explicaba que tuvo que someterse a un “ciclo de quimioterapia preventiva”. “Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos sus maravillosos mensajes de apoyo y comprensión mientras me recuperaba de la cirugía. La princesa dijo en el video: “Han sido un par de meses muy difíciles para toda nuestra familia, pero tuve un equipo médico maravilloso cuidándome, por lo cual estoy muy agradecida”.

“Me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres en enero, y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue un éxito. Pero las exploraciones postoperatorias revelaron que era cáncer”, añadió Kate. Mi equipo médico me aconsejó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las etapas iniciales del tratamiento”.

“Esto obviamente ha sido un gran shock, y William y yo hemos hecho todo lo posible para procesar esto y lidiar con ello en privado por el bien de nuestra pequeña familia. Como puedes imaginar, ha tomado algo de tiempo. Ha tomado algo de tiempo”. recuperarme”, continuó Kate. Desde la cirugía mayor y el inicio del tratamiento”. Luego concluyó: “Lo más importante es que me tomé un tiempo para explicar todo a George, Charlotte y Louis de la manera apropiada para ellos y para tranquilizarlos. decirles que estaré bien”.

Semanas de especulación

La revelación de Kate se produce después de semanas de especulaciones en las redes sociales sobre su paradero y su salud después de que fue ingresada en el hospital en enero para una cirugía abdominal no especificada. Kate, que no especificó qué tipo de cáncer padecía, pidió “tiempo, espacio y privacidad” durante el tratamiento. Dijo nuevamente: “Estoy bien, me estoy fortaleciendo cada día, enfocándome en las cosas que me ayudarán a sanar”.

La princesa de 42 años no había sido vista en público desde Navidad hasta que esta semana apareció un vídeo de ella y su marido, el heredero al trono, el príncipe Guillermo, saliendo de una tienda de cítricos cerca de su casa en Windsor. El Palacio de Kensington proporcionó pocos detalles sobre el estado de Kate, aparte de decir que no estaba relacionado con el cáncer, que la cirugía fue exitosa y que su recuperación mantendría a la princesa fuera de compromisos públicos hasta abril.

Esto supone un nuevo shock para la familia real después del anuncio el mes pasado de que el rey Carlos III estaba siendo tratado por un tipo de cáncer no especificado, que fue descubierto durante una cirugía por un agrandamiento benigno de la próstata. Carlo (75 años) se retiró de los eventos públicos durante su tratamiento contra el cáncer, aunque a menudo aparecía en fotografías durante reuniones con funcionarios y dignatarios del gobierno y también se le veía yendo a la iglesia. Pero Kate no asistió, lo que desató especulaciones y rumores durante semanas.

Un intento de silenciar los rumores publicando una foto de ella misma el Día de la Madre en el Reino Unido rodeada de sus tres hijos sonrientes tuvo un efecto boomerang después de que algunos medios de comunicación, entre ellos Associated Press, retiraran la foto porque había sido retocada. Al día siguiente, Kate emitió un comunicado admitiendo que disfrutó la “experiencia de edición” y se disculpó por “cualquier confusión” causada por la foto. Pero esto no sirvió de mucho para sofocar las especulaciones. Una nueva ola de rumores siguió a la publicación de imágenes de The Sun y TMZ que mostraban a Kate y William de compras, que algunos afirmaban que no mostraban a Kate. A principios de esta semana, el organismo de control de la privacidad de Gran Bretaña dijo que estaba investigando un informe de que el personal del hospital privado de Londres donde fue tratada intentó espiar sus registros médicos mientras se sometía a una cirugía abdominal.