Kremlin: “Severas consecuencias de confiscar los ingresos congelados del capital ruso”

Si la UE decidiera confiscar los ingresos del capital ruso congelados en Europa para usarlos en beneficio de Kiev, esto tendría “consecuencias extremadamente graves para quienes tomaron tales decisiones y para quienes las implementan”. Un portavoz del Kremlin dijo esto: Dmitri Peskov. “Hemos escuchado declaraciones de Bruselas de que los rendimientos del capital no pertenecen a nadie. Esto no es cierto, pertenecen a los propietarios del capital, y se cree que no son sus propietarios”, añadió Peskov citando a RIA Novosti. No pertenecer a nadie es ridículo”.