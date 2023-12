Antonino Spinalbez repite la verdad sobre Belén: “Me escapé de casa porque…” | Fue “apuñalada” por todos los hombres que amaba

Antonino Spinalbes cuenta la dura verdad sobre Belén: “Me escapé de casa porque:…” Otra puñalada hacia ella.

No, definitivamente no es un gran momento para la guapísima corista argentina que desde hace tiempo es considerada una auténtica diva en nuestro país. Después de la publicidad descargando historia En su famoso perfil oficial de Instagram, que es la conclusión de su relación comercial. MediasetSus fans empezaron a hacerlo. preocupate por ella.

Bueno, no hablaste de una despedida concreta, sino de… adiós sencillo. De hecho, no se han recibido noticias suyas respecto a sus nuevos compromisos televisivos. Mientras tanto, después de muchos rumores, ha llegado la confirmación del final, el final número mil podemos decir, del romance lírico entre ella y… Su marido, Stefano Di MartinoY también el padre de su hijo mayor. santiago.

El segundo bebé, pequeño y alegre. Luna MaríaNació durante su relación anterior con un peluquero. Antonino Spinalbez Quién fue uno de los grandes héroes de la Temporada 7 del que mucho se habló Gran Hermano VIP. Ella no estaba nada contenta de compartir El padre de su hija. Al padre de todos los reality shows.

Antonino Spinalbez repite la verdad sobre la cantante Belén, a quien también apuñaló

Además Ella también le prohibió hablar de ella. Y su familia. Sin embargo, tras días de confinamiento en el interior La casa más espiada de ItaliaaFue muy rápido. Sin embargo, también hay que decir que su presencia fue vista por muchos, y ciertamente incluso por los autores, como una oportunidad tentadora para descubrir Algo más sobre la corista y su relación pasada.

Por supuesto, después de que la di a luz niñita, Y quienquiera que sea todavía joven, el vínculo entre ellos siempre estará ahí. Como ya habrá con esteban. La verdad es Belén Ahora se enfrentaba a una situación muy difícil de digerir. Después de eso fue Su marido la engañóTambién admitió que también recibió un buen golpe de espina dorsal Cual La verdad sobre ella ha sido revelada..

“Me escapé de casa porque…” Esta es una confesión increíble

” Tuvimos una discusión y me fui y me escapé.. Odio las discusiones así que mi reacción fue huir. Después de lo que pasó, si no me hubiera convertido en padre, me habría escapado al extranjero. antonino Durante su experiencia en casa. Además, los espectadores, por supuesto muchos de ellos, no han podido enterarse desde entonces. Las cámaras dejaron de filmar en él.

Sin embargo, incluso mientras lo aloja muy ciertoTuvo hermosas palabras para él y lo describió como un muy buen padre. Además, también reveló que le permitió ver Niño Varias veces más de lo identificado anteriormente. Y aún más que eso Luna María Literalmente adora a su padre y pasa mucho tiempo con él.