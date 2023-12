Tu empresa, un competidor con una enfermedad degenerativa, gana sólo 7€. El público le entrega el “paquete” de 100.000.

Brad Will, 29 años, competidor de Deal or No Deal, la versión inglesa de Affari Tuoi, ganó sólo 7 euros durante el episodio en el que participó en…

Brad Willun concursante de 29 años de Deal or No Deal, la versión en inglés de Tu trabajoSólo ganó 7 euros durante el episodio en el que participó en el programa y probó suerte ganando cientos de miles de euros, el pasado 30 de noviembre. Mientras se transmitía el programa, otra concursante llamada Rochelle Brown creó una página para recolectar donaciones para el joven que padece una enfermedad. Enfermedad neurodegenerativa Lo que afecta la función muscular.

Como muestra de solidaridad, el público aportó una donación, y la cantidad pronto alcanzó casi los 100.000 euros, cifra que impresionó e impresionó al ex competidor. Como si estuviera ganando uno de los grandes premios que ofrece el programa de televisión.

Recaudación de fondos

Una vez que se enteró de cuánto dinero había gastado Rochelle Brown en una recaudación de fondos en línea, Brad Will admitió que “se sintió culpable después de que los espectadores donaran tanto dinero para ayudarlo a cumplir su lista de deseos”.

El miserable concursante rompió a llorar cuando el presentador del concurso le reveló la cantidad que el público le había donado. “Muchas gracias, me hiciste llorar”, declaró emocionado y abrumado por la emoción. Lo que habéis hecho por mí es demasiado, me siento culpable por todo el dinero que he recaudado y recibido.”

Donar a un competidor

Brad Will ha revelado que quiere gastar dinero para viajar a India y Tailandia y probar algunas acrobacias locas como el puenting.

“Estoy muy agradecida de haber podido despertar y pensar que puedo hacer lo que quiera, y eso nunca me pasó a mí. “Siempre he estado arruinado”, dijo el concursante a los medios británicos. “Me siento orgulloso, bendecido y culpable al mismo tiempo. “No me gusta recibir dinero de otros y no esperaba tanta generosidad”.

El excompetidor reveló cómo la enfermedad afectó mucho su vida y sus hábitos: “Sufro de calambres en las manos y calambres en los pies. Ya no puedo caminar. He hecho logopedia y, por lo tanto, mi capacidad para hablar ha mejorado”. Luego añadió: “Quiero luchar contra la enfermedad y creo que sólo puedo hacerlo si mantengo una actitud positiva”.

Lee el artículo completo

En Il Messaggero