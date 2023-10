Anillo lunar, revisión – Multiplayer.it

Si en algún momento decidiste crear y publicar un juego de rol completo estilo Ultima de forma gratuita, entonces definitivamente algo te salió mal en los últimos años, especialmente si tu currículum incluye títulos como la serie Fable y el primero. Guardián de la mazmorra. Comenzamos el juego y nos sorprende un poco lo que inmediatamente parece una obsesión. Luego reflexionamos sobre ello y coincidimos en eso. Dean Carter no es tonto Y que esa extraña sensación que nos deja avanzar de mazmorra en mazmorra debe ser deseable de algún modo. Y así, antes de ahondar más en este mundo extraño y anticuado en el que nos encontramos pasando horas y horas en compañía del Dreamless, un hombre sin sueños, dueño de su propio destino en un mundo donde el sueño se ha convertido en un factor opresivo. herramienta en manos de fuerzas oscuras invencibles, además, sin gastar ni una postal (esto lo entenderán aquellos que tengan edad suficiente para recordar cómo era la escena del freeware y shareware hace muchos años), nos damos cuenta de que para Revisión de la luna Necesitamos dar un paso atrás y salir del juego, alejarnos lo más posible para tener una imagen completa y darle significado a lo que parece no tenerlo.

Sin embargo, este juego reinventado tenía que ser una empresa enorme, más grande que los prototipos. En ese momento, Dean aún no era un adulto, su hermano era más joven que él y era imposible no pensar en ellos como dos personas extremadamente apasionadas por la tecnología y el entretenimiento y con una gran imaginación impulsada por la creatividad y las hormonas. Sus primeros juegos para sistemas de 8 y 16 bits dejan entrever sus ambiciones, especialmente Druid e Enlightenment, a pesar de sus limitaciones y de no acercarse ni de lejos a ese maravilloso mundo que tenían en sus cabezas.

Sin mercado

Estilo antiguo, corazón moderno.

Asentado durante décadas, como una roca primordial, imaginamos el sueño adolescente de Dean resurgiendo y tomando forma lentamente. Al fin y al cabo, es un programador experto, que ya no vive de los videojuegos en el sentido estricto de la palabra y, por tanto, no tiene nada que perder ni nada que demostrar. La condición humana ideal para la autoexpresión. Y así empezó a crear el suyo propio. Juego de rol, pero no se trata de Fable ni de ningún título reciente. Moonring es su sueño adolescente imbuido de la desilusión de toda una vida, que habla de una modernidad en la que los sueños se han convertido en mercancías para las corporaciones multinacionales, transmitidas a un público adormilado e inconsciente de la maquinaria que los genera.

Está enmarcado desde arriba, tiene gráficos estilizados, los diálogos se hacen escribiendo palabras clave a través del teclado, está lleno de pantallas de texto, tiene mazmorras procedimentales como Rogue, pero un diseño sólido como Ultima y algunas medidas modernas para no arruinarse. Los jugadores esperan poder jugar sin volverse locos y luego tener que pedirle al dios UX en las redes sociales que arroje un meteorito en este atractivo planeta.

El mundo de Moonring está dibujado a mano.

También tiene una trama compleja, muchos personajes que conocer, muchos sistemas de juego que favorecen la interactividad y un deseo loco de expresar lo que no se ha expresado en casi cuarenta años de carrera. En algún momento del desarrollo, el buen Dene debió haber mirado el mercado actual y visto proyectos como Nox Archaist y SKALD: Against the Black Priory, y luego haberse convencido de que no ganaría dinero vendiendo Moonring. Decidió abandonarlo, concluyendo su ciclo profesional volviendo a sus orígenes por su deseo de aparentar que no le importaba el tiempo que había pasado.