Amazon Prime Gaming, los 10 juegos gratuitos disponibles hoy – Multiplayer.it

los diez juegos gratuitos Anunciado hace unos dias Juegos de Amazon Prime yo Disponible A partir de hoy, 27 de diciembre, en la plataforma dedicada a los suscriptores de Amazon Prime: canjear y descargar antes del 3 de enero.

El proceso es muy sencillo: solo tienes que visitar Esta páginaInicie sesión con sus credenciales Amazonas Y haga clic en el botón “Canjear juego” junto a cada contenido gratuito, luego siga las instrucciones en pantalla.

Como se indica en el anuncio de los diez juegos gratuitos de Amazon Prime Gaming, la lista de títulos descargables gratuitos es la siguiente:

2

babosa Metálica

Metal Slug X

babosa metálica 3

Robot fatal de furia real

El rey de los luchadores 2003

la ultima espada

la última hoja 2

Chorros de estrellas centelleantes

Colección del 40.º aniversario de SNK

Los aspectos más destacados están representados en Dishonored 2, el segundo capítulo de la serie de acción sigilosa. Estudios Arkan Donde podremos controlar no solo al protagonista del primer episodio, Corvo Attano, sino también a su alumna, la Princesa Emily Caldwin.

Otros juegos provienen del amplio catálogo de Clásicos NEOGEO Incluye diferentes versiones de Metal Slug, Fatal Fury, The King of Fighters, The Last Blade, así como la SNK 40th Anniversary Collection.