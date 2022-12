WhatsApp dejará de funcionar en 49 modelos de teléfonos inteligentes a partir de enero de 2023: estos son cuáles

La aplicación ya no será compatible con diferentes modelos de teléfonos inteligentes. Algunos de ellos son bastante antiguos, comenzando con el iPhone 5 presentado hace más de una década. Activa las notificaciones para recibir actualizaciones Sin soporte, sin actualizaciones, sin compatibilidad. Desde 1 de enero de 2023 solicitud de el whatsapp dejará de trabajar en ello 49 modelos de teléfonos inteligentes. En su mayor parte, estos son dispositivos que utilizan el sistema operativo androide Pero también hay dos en la lista. Iphone. Estamos hablando de supermodelos vintage, algunas de las cuales incluso se presentaron hace 10 años. Son dispositivos en los que Meta ha decidido que ya no vale la pena invertir para adaptar sus apps. la puerta GizChina.com Publicó el informe completo de los teléfonos inteligentes que la aplicación ya no admitirá. Esta elección no la hace solo WhatsApp. Todas las aplicaciones que llevan unos años en el mercado dejan de garantizar la compatibilidad con modelos de smartphone más antiguos con el tiempo. Si su teléfono inteligente está en la lista, solo hay una solución para seguir usando la aplicación Meta: comprar un modelo más nuevo. 49 Smartphones no serán compatibles con WhatsApp iphone 5

iphone 5c

Archos 53 Platino

Gran S Flex ZTE

ZTE Grand X Quad V987

HTC deseo 500

Huawei ascender Dr.

Huawei ascender D1

Huawei ascender D2

Huawei ascender G740

Huawei Ascender Mate

Huawei ascender P1

caja XL

lenovo a820

caso LG

LG brillante 2

LG Óptimo 4XHD

Teléfono LG Optimus F3

Teléfono LG Optimus F3Q

Teléfono LG Optimus F5

Teléfono LG Optimus F6

Teléfono LG Optimus F7

LG Óptimo L2 II

LG Óptimo L3 II

LG Optimus L3 II doble

LG Óptimo L4 II

LG Optimus L4 II dual

LG Óptimo L5

LG Optimus L5 dual

LG Óptimo L5 II

lg optimus l7

LG Óptimo L7 II

LG Optimus L7 II Doble

LG Optimus Nitro HD

Tenga en cuenta el ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

núcleo de la galaxia de samsung

Samsung Galaxy s2

Samsung Galaxy s3 Mini

Samsung Galaxy Tendencia II

Samsung Galaxy Tendencia Lite

Samsung Galaxy XCover 2

Sony Xperia Arco S

Sony Xperia

Sony Xperia Nuevo L

Wiko sincronización cinco

Wiko Dark Knight ZT READ Final Fantasy 16 no será un mundo abierto, se espera un nuevo tráiler en otoño - Nerd4.life

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });

“Introvertido. Pionero del tocino. Defensor del café. Estudiante profesional. Devoto amante de Internet”.