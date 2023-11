Alina, los rabinos niegan su entierro en tierra santa: “Ella no se convirtió”.

a lorenzo cremonesi

La joven de 23 años, asesinada y mutilada por Hamás, aún no había completado su conversión al judaísmo. Padre: “Nuestra hija murió como judía entre los judíos”.

La prueba ahora viene con Tensiones Creado por La decisión del Rabinato de no enterrar a Alina Vlahati, de 23 años, en un cementerio sagrado judíoQuien fue asesinado por Hamás y su cuerpo mutilado no fue identificado hasta hace poco. ¿las razones? Alina aún no había completado los trámites religiosos para convertirse al judaísmo Por tanto, no tiene derecho a ser enterrado en un cementerio oficial controlado por el rabinato.