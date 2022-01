Alguien cruzó ilegalmente la frontera de Corea del Sur para ingresar a Corea del Norte, lo cual es raro.

Las autoridades militares de Corea del Sur dijeron que una persona el sábado por la noche aprobado Ilegalmente, la frontera que separa el territorio del país de la “zona desmilitarizada” (DMZ), es decir, la franja de tierra más allá de la cual se encuentra Corea del Norte. Se estima que más de 30.000 norcoreanos han huido de su país durante los últimos 30 años para escapar de la pobreza y la dictadura y encontrar mejores condiciones de vida en Corea del Sur, pero es muy raro que alguien salga de Corea del Sur para ir a Corea del Sur. Corea del Norte.

Las autoridades surcoreanas dijeron que la persona no identificada fue vista alrededor de las 22:40 en un área cercana a la zona desmilitarizada en la parte este del país. Determinaron que las fuerzas movilizadas para localizarla no pudieron encontrarla y que las autoridades norcoreanas que habían advertido no podían confirmar si la habían encontrado.

Actualmente no está claro si era una persona surcoreana que intentaba ir a Corea del Norte o si era una persona norcoreana que quería irse a casa después de ir a Corea del Sur por alguna razón. Ni siquiera se sabe si está vivo: muy pocas personas intentaron moverse entre los dos países a través de la zona desmilitarizada, una franja de unos 250 kilómetros de largo y menos de 5 kilómetros de ancho, custodiada por soldados en ambos frentes y en el lugar. Se estima que se han encontrado alrededor de 2 millones de minas. como se refiere a Agencia de noticiasLa mayoría de los norcoreanos que han huido a Corea del Sur a lo largo de los años han huido a través de China u otros países del continente.

Aunque los combates en la Guerra de Corea terminaron en julio de 1953, la guerra entre los dos países aún continuaba oficialmente. Se alcanzó un armisticio entre Corea del Norte y Corea del Sur, respaldado por China y Estados Unidos respectivamente, que puso fin a los combates, pero no se firmó ningún tratado de paz.

