Kim Jon-un ordena cierre de Corea del Norte tras primer caso de Omicron- Corriere.it

desde Redacción extranjera

El procedimiento afecta a todas las ciudades del país. Las autoridades de Corea del Norte han evaluado las medidas máximas de cuarentena de emergencia a nivel nacional

La Agencia Central de Noticias de Corea también informó que el domingo 8 de mayo se realizaron pruebas en un número no especificado de pacientes con fiebre en la capital. Pionyang. Por eso, Kim Jong Un pidió un bloqueo total de ciudades y provincias en todo el país. La pandemia podría tener graves consecuencias porque el país tiene un sistema de salud deficiente: se cree que sus 26 millones de habitantes no están vacunados.

En estos dos años el sistema no ha notificado casos de contagio de Covid-19 y no ha aceptado vacunas del exterior, ni siquiera las que usted proporciona Beijing (Corea del Norte con Eritrea es el único país del mundo que no ha iniciado una campaña de vacunaciónSe limita a mantener las fronteras cerradas como de hecho lo hizo incluso antes del estallido de la pandemia por razones de seguridad política), escribe aquí Guido Santeviche.