21 atrapado en el frío en la cabina del teleférico

Veintiuna personas fueron rescatadas entre la noche y la mañana del 1 de enero por New Mexico Search and Rescue, el servicio de rescate llamado por la policía estatal para 19 empleados de Ten 3, el restaurante en la cima de Sandia Peak y los dos restaurantes. Operadores de fábrica.

Afortunadamente, la cabina estaba equipada con mantas de emergencia y un baño, y no se perdió la comunicación por radio con la estación de tierra para recibir actualizaciones sobre las operaciones de rescate. A las 3 de la madrugada, mientras la situación a gran altitud se tornó catastrófica, ya que la temperatura descendió a -4ºC y las personas prohibidas se vieron obligadas a compartir el agua y los rieles eléctricos, se activó la máquina de rescate. A las cuatro en punto los equipos estaban en el lugar, pero tardaron otras cuatro horas en subir la empinada pendiente, llegar al edificio, subirlo y llegar a la cabaña donde las personas fueron bajadas una a una a través del sistema de cuerdas. Desde allí, los helicópteros alcanzaron otros cien metros a pie, que finalmente los trasladaron en pequeños grupos a un lugar seguro. “Afortunadamente, pudimos usar helicópteros, o de lo contrario habríamos tenido que obligar a estas personas exhaustas a caminar durante horas en el hielo. Algunos todavía tienen zuecos en los pies”, dijo Michael Donovan, gerente general del New York Times. . The New York Times, el teleférico de Sandia Peak que opera el teleférico. Una vez a salvo, Amber Santos cerró el registro de incidentes con una publicación final: “No tengo palabras para lo que sucedió hoy. Fue horrible”.