Algo íntimo ha pasado con Diego Dadi y espero poder arreglar la relación

Elga Enardo volvió a hablar del fin de su matrimonio con Diego Dadi, con quien la vinculan desde 2009. La ex casamentera de hombres y mujeres reveló que no hubo traición y que fue ella quien salió de la casa: “algo íntimo y un evento personal. “Espero poder reparar la relación”.

Razones para separarse de su marido

Elga Enardo anunció que se casará con su marido Ya llevaba algún tiempo en crisisHasta que se quiebre. Pero el ex pretendiente espera que haya una solución: “Espero que haya un regreso”. También en la entrevista, Enardo volvió a hablar Razones de la separación, mantenga siempre una cierta privacidad. Se determinó que no había nadie entre ellos. Sin traición:

Rompemos porque el amor no es suficiente y, a veces, a medida que crecemos encontramos una madurez diferente. No hubo traición, ni de mi parte ni de la suya. Diego no es gay. La situación es delicada y merece privacidad.

“Diego y yo siempre hablamos, aunque salga de casa”.

Aunque decidieron tomar caminos diferentes, Elga Enardo y su marido mantuvieron el contacto: “hablamos constantemente Por qué “Estamos enfermos y nos necesitamos unos a otros”.. Fue su ex pretendiente quien abandonó la casa, aunque espera que haya posibilidad de reparar la relación: “Me fui de casaMe siento enferma, Algo muy íntimo y personal pasó.Esta situación se mantuvo en el tiempo, y no hubo incidentes violentos.“.

En cuanto a la falta de Fjuntos: “No fue planeado, yo No tengo este gran instinto maternal, Si hubiera insistido, habría podido evaluar. Quería decir esto porque me han acusado de ser la persona que no quiere tener hijos. “Esta fue la elección correcta dado cómo iban las cosas”.