Ahora corremos el riesgo de ser bloqueados – Corriere.it

La Comisión Europea está preparando Las directrices se envían rápidamente a las empresas europeas, Entonces saben que el decreto de Moscú sobre Pagar la gasolina en rublos viola las sanciones contra Rusia. Así, el escenario de bloqueo de flujos se presenta, de momento, más realista que nunca. Si todavía hay incertidumbre sobre la moratoria forzosa de las compras, aunque solo sea porque todavía hay esperanza en Bruselas de que el dictador ruso no quiera avanzar y, en casos extremos, cambiar el decreto o abandonar su aplicación real. Por el momento, no hay indicios de que Putin esté dispuesto a ceder. Justo ayer, el dictador de Moscú dijo que los europeos no pueden prescindir de la energía rusa.

Por su parte, las conclusiones sobre su presentación por los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo de Ministros de la Unión Europea son definitivas y convergentes: La regla de los pagos en rublos no corresponde a las sanciones europeas; Por lo tanto, las empresas de la UE ya no podrán comprar legalmente gas de Rusia, siempre y cuando la regla firmada por Putin entre en práctica. Detty Jules Jergensen, directora general (danesa) del Comité de Energía, presentó todas las objeciones por escrito. fijó que el decreto de Putin entrará en vigor a principios de mayo; En ese momento, toda empresa europea que importe gas de Gazprom debería tener dos cuentas en Gazprombank, la empresa controlada por el monopolio del metano del estado ruso: una en euros y otra en rublos. Esta restricción se impuso a empresas de los llamados países hostiles, aquellos que impusieron sanciones a Rusia tras el ataque a Ucrania que comenzó el 24 de febrero. READ Agenzia delle Entrate, rischio stangata nel 2022: i motivi



a mi decreto de putinlas empresas de países hostiles (europeos) pagan el gas en euros en su primera cuenta con Gazprombank;Este último luego cambia el dinero en rublos en la Plaza de Moscú, Deposita dinero en la segunda cuenta y de ahí se transfieren los rublos a Gazprom para el pago del gas. Detalles cruciales en el artículo 7 del Decreto del Kremlin del 31 de marzo: la transacción se considera completada cuando el rublo llega a Gazprom, y no cuando la empresa europea envía el euro a Gazprombank para la operación. Los expertos en Bruselas concluyeron que este dispositivo es un dispositivo de bloqueo para detonar el régimen de sanciones. De hecho, el sistema permite que el estado ruso controle, influya y distorsione la venta de gas en cualquier momento a través del Banco Central de Moscú. Pero está sujeto a sanciones y, en particular, no puede realizar transacciones en euros. Según el aparato de Putin, el importador perderá todo control sobre el momento de las operaciones y el valor correspondiente del gas: de hecho, será el Banco Central de Moscú el que fije el tipo de cambio entre el euro y el rublo cobrado en Gazprombank por el transacción.

Los documentos de los servicios legales de Bruselas establecen que el estado ruso puede hacer esto Manipulando los precios de la gasolina a su favor. Esto – dice – parece ser una violación de las acciones contra el gobierno y el Banco Central de Moscú. Las dimensiones del desafío ahora son claras. Si Putin decide implementar el decreto tal como lo aprobó, desde mayo las empresas europeas no podrán comprar gas ruso. Lo que la Comisión de la UE dice a los gobiernos y explicará a las propias empresas. Según esta lectura, Europa tendrá que prescindir repentinamente del 37,5 % del metano importado del resto del mundo (equivalente a 167 000 millones de metros cúbicos al año). Pero este es el aspecto políticamente más sensible del enfoque de Putin: el dictador apuesta por las sospechas de los europeos, con la esperanza de que duden en aplicar sus propias sanciones contra el Banco Central de Rusia para no renunciar al gas. A estas alturas, Putin habría demostrado que las medidas de Bruselas no son creíbles porque se aplican solo de forma selectiva y oportunista. READ Bolsa de Valores de Italia, comentario sobre la sesión de hoy (18 de enero de 2022)

Luego hay otro escenario al que apunta el dictador ruso, una escisión en Europa. Para no renunciar al gas ruso y no tener que racionalizar el consumo de energía en la ciudadanía, Algunos gobiernos pueden querer desautorizar la posición de Bruselas. Putin así lo espera y cuenta con su decreto para sembrar las semillas de la división en Europa. Mientras tanto, escribe el New York Times, la Comisión Europea ha comenzado a redactar un proyecto de prohibición gradual sobre el petróleo ruso. Entonces se necesitaría el consenso de los gobiernos para implementarlo. Pero Volodymyr Zelensky no lo cree. El presidente ucraniano dijo que Alemania y Hungría están bloqueando acciones contra Rusia. Durante su estancia en Moscú, Putin anunció la construcción de nuevos oleoductos y gasoductos desde yacimientos en el oeste y el este de Siberia para redirigir los suministros del oeste a los prometedores mercados del sur y del este en los próximos años.