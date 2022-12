Israel, spyware que modifica las imágenes de las cámaras de vigilancia ha sido vendido a gobiernos occidentales

después, después caso pegasoEl ella Programas de espionaje que inclusoactividad del teléfono móvil del presidente francés emmanuel macronhay uno nuevo empresas emergentes – También fabricado en Tel Aviv – lo que plantea dudas sobre el uso de la tecnología israelí. Sobre piadoso, una empresa con un software capaz de acceder a todas las cámaras de videovigilancia, modificar las imágenes capturadas en tiempo real e incluso modificar grabaciones anteriores extrayéndolas de los archivos. Es una herramienta que no deja rastro, según la investigación del diario Haaretz – Vivo en Italia desde mensajero – Será capaz de superar cualquier obstáculo: quizás el primer programa de este tipo en el mundo. Toka, la empresa propietaria, fue fundada por el ex primer ministro israelí Ehud Barak Ex Jefe de la División de Tecnología de la Información del Ejército de Israel, Yaron Rosen.

Entre los paquetes que comercializará la empresa, también habrá un paquete que permite rastrear los movimientos de cualquier vehículo en tiempo real, sin que nadie se dé cuenta. Según lo que dices empresas emergentes En su sitio web, estos servicios solo pueden venderse a organizaciones gubernamentales extranjeras, servicios secretos, agencias de aplicación de la ley y militares. Será el principal socio comercial de Toca Washington pero en segundo lugar HaaretzLa lista de clientes incluye Israel, Alemania, Australia y Singapur. Examinando las páginas del sitio, parece que la startup también tiene vínculos con Italia, España, Portugal, Francia, Reino Unido, Grecia y Canadá. ¿Qué te permite hacer exactamente Toka?

Las características principales se basan en la infiltración en cualquier circuito de videovigilancia. Simplemente selecciona el área geográfica de interés para hackear el sistema CCTV de un edificio institucional, hotel y domicilios particulares. El programa también funcionará con cámaras web. Una vez en el sistema, puede ver directamente lo que fue capturado por las cámaras “pirateadas”, pero también puede mostrar lo que desea a los propietarios del sistema de videovigilancia. Toka permitirá, según yo un archivo a Haaretz, incluso para reemplazar audio y video anteriores de grabaciones de archivo. Estas funciones se pueden utilizar, por ejemplo, para ocultar las actividades de 007, componer artificialmente pruebas judiciales o culpar a inocentes. Ciertamente, la posibilidad de que terceros visualicen arbitrariamente imágenes de cámaras de vigilancia y cámaras web amenaza con socavar el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

Leer sobre Abierto

Lea también: