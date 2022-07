Adiós Erin Fargo, talentosa cantante: solo tenía 59 años

El mundo de la música lamenta el fallecimiento de erin fargo, el gran cantante y héroe indiscutible de la escena italiana de los noventa. Gustó tanto al público, tuvo una gran carrera que la acercó un paso más a ganar el Festival de San Remo. Luego el silencio repentino: estuvo mucho tiempo fuera de los reflectores, víctima de un marido violento. Solo gracias al amor de sus hijas Ella logró recuperarseIncluso volvió a su mayor pasión por la música.

Adiós Erin Fargo, la vida de la música

Erin Fargo falleció a los 59 años: Para anunciar su muerte fue su colega Giovanna Nosetti, quien, en una influyente publicación de Facebook, quiso compartir un momento de felicidad. “Hola Irene, quiero recordarte así. Nos amamos sinceramente. Te extrañaré “, escribió Giovanna, despidiéndose de un amigo querido y fiel.

Erin Fargo nació en 1962 (su verdadero nombre es Flavia BuzzaglioComenzó a cantar desde muy joven en un coro, y luego hizo su primera aparición en un escenario. Fiesta de Castrocaro, haciéndolos conocidos y apreciados por el público. A principios de los años ochenta y noventa, después de conocer Enzo MisselliTomó un seudónimo y comenzó a lograr un gran éxito, especialmente con su primera canción.

Irene participó dos veces en Festival de San Remoambos en la categoría Nuevos Espectáculos: el primero, 1991, con la canción mujer ibsen Lo que la hizo llegar al número dos, y luego al año siguiente con la canción como turandot, repitiendo éxito con el segundo puesto en la clasificación. Los resultados obtenidos en el escenario Ariston fueron seguidos por los hermosos singles. Han llegado al corazón de la audiencia.. También en ese período, Fargo decidió intentar una carrera teatral, participando en varios musicales.

Erin Fargo, Violencia y redención

Si a finales de los noventa todavía estaba en la cresta de la ola, De repente, Erin Fargo desapareció de la escena.. Durante un tiempo no se supo nada de ella, hasta que se atrevió a dejar pasar el que fue su momento más difícil. Hablando de sí mismo en la televisión, ¿un invitado que lo vio? Y en la tarde del quinto día, ella dijo que era tan victima de violencia De su marido: “Yo tenía la fiera en la casa, me pegaba y me hacía el muerto”.

Vio a Irene en su marido El alma gemela que siempre ha estado esperando:: “Tenía una niña pequeña, mi carrera florecía, era una persona extraordinaria. Eso pensaba”. Luego los primeros desacuerdos y la relación que se fue deteriorando a pesar de que ella intentaba mantenerlo en pie. Hasta que su esposo comenzó a golpearla. Pensé: ‘Este no es el hombre con el que me casé. ” me llevó a la soledadsi me llamaban al trabajo, me respondían que estaba hospitalizado por una enfermedad terminal”- reveló el cantante.

Al final, después de años de abuso, Erin encontró el coraje para poner fin a su matrimonio. Gracias por el amor de las niñas.Aprendió a amarse a sí mismo y decidió que no quería sufrir más. Sobre todo, decidió no darles a sus hijas una vida de violencia. El destino le dio una segunda oportunidad. ella se ha redimido Regrese a la escena y colabore con los mejores artistas como Gigi D’AlessioY el lucio dala Y el renato cero.

Este último, no hace mucho, estaba dedicado a Irene hermosas palabras En su perfil de Facebook: “Tenemos amigos afortunados y otros a los que el destino les ha guardado un camino más difícil. Erin Fargo es un alma bondadosa y generosa. Una artista sensible y emotiva. Mis fans siempre han sabido dónde mirar y a quién dar”. sus corazones, estoy seguro de eso. Nuestro abrazo a Irene Será muy apreciado y te beneficiará enormemente”.