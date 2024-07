Abuso y masacre emocional: estos son los terribles sufrimientos de los conejos en las granjas intensivas de México (Imágenes poderosas)

Maltrato, abuso y sufrimiento sin precedentes: esto es lo que está sucediendo en dos granjas de conejos en México, que son objeto de una investigación encubierta. Tenga en cuenta las imágenes fuertes en el artículo.

Los mantuvieron en pequeñas jaulas junto con sus parejas, los operadores los golpearon brutalmente en diversas etapas de reproducción y transporte, y los masacraron brutalmente mientras aún estaban conscientes.

Estas son algunas de las cuestiones clave que surgen de una nueva e inquietante investigación encubierta, que nos muestra Todo el sufrimiento que sufrieron los conejos en las granjas mexicanas.

Está dirigido por el Comité Investigador de Igualdad Animal, que ha documentado horribles abusos en granjas de Querétaro y Ciudad de México. Los abusos son muchos, pero más que eso es el dolor que sienten los animales a lo largo de su miserable existencia.

En las granjas estudiadas, los conejos se mantienen en jaulas muy pequeñas que impiden que los animales se muevan con naturalidad. Ese espacio microscópico lo comparten muchos ejemplares alojados en una misma jaula Condiciones de congestión entre la orina y las heces. y ambientes mal ventilados.

Por si esto fuera poco, los conejos son agarrados por la espalda y el cuello y arrojados contra los barrotes de las jaulas o con fuerza sin piedad alguna. No se les considera seres vivos y sintientes.Pero menos que una mercancía.

La carnicería es tan emocionante como nada sorprendente en el proceso. Los investigadores continuaron Los conejos conscientes fueron sacrificados, colgados de ganchos y desangrados..

Tras la investigación, el grupo defensor de los animales se quejó ante las autoridades mexicanas para que abrieran los ojos sobre lo que ocurría en las granjas.

En México se matan más de 1 millón de conejos cada año, pero los conejos en el país no gozan de protección porque no están protegidos por ley. Sin embargo, no debemos pensar que esta grave situación se limita a México.

El grave abuso físico y psicológico que registramos en México fue espantoso pero no es un caso aislado. Filmamos el maltrato a los conejos en Italia y España, y todas las granjas estudiadas tenían un elemento común: la crueldad animal. Las pruebas reunidas demuestran una vez más lo que todos sabemos: la explotación de animales para la alimentación es incompatible con el bienestar de estos últimos, que sufren violencia sistemática y asesinatos brutales”, comentó Matteo Gubi, vicepresidente de Igualdad Animal Europa.

El maltrato se da en todas las granjas del mundo y en las cunícolas del país. En 2023, Italia mató alrededor de 14,5 millones de conejos.

Cada vez más hogares tratan a los conejos como mascotas, no como alimento, y la UE es el segundo mayor productor mundial de carne de conejo después de China.

Fuente: Igualdad Animal

