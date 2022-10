abrieron mi bolso

El piloto de AlphaTauri, Pierre Gasly, luego de pasar por el abarrotado paddock del circuito en el fin de semana del GP de México de Fórmula 1 de 2022, encontró su billetera en su bolsillo, en la que guardaba todos sus documentos y otros artículos personales abiertos. El francés también denunció otras actitudes irrespetuosas de los invitados de la F1 exigiendo más seguridad para los pilotos. El creciente entusiasmo en torno a la Fórmula 1 también ha mostrado aspectos negativos que no gustaron a los pilotos que expresaron sus preocupaciones después de la carrera. accidente Sucedió con el obispo AlphaTauri pierre casely Tan pronto como llegó Paddock del Circuito Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México Para competir en los entrenamientos libres del GP de México. El francés, de hecho, después de engañar a la multitud en la sección reservada para los conocedores del autódromo mexicano. Con dificultad logró llegar a la hospitalidad de su grupo, pero tuvo que enfrentarse a una desagradable sorpresa.. Hizo solo una visita a la sede del equipo en Fenza este penúltimo fin de semana de la temporada. El conductor de Transalpine descubrió que su mochila, su pasaporte y otras pertenencias personales habían sido abiertas en el camino.. Causley respiró aliviado cuando estuvo seguro de que no habían robado nada en la bolsa, pero quería más. Hacer público el episodio Para notar lo que los pilotos experimentan como un problema: El Multitudes dentro del estadio los fines de semana de carreras y poco respeto por parte de los “invitados”. Los organizadores de Grandes Premios individuales o Fórmula 1 permitirán la entrada a áreas normalmente reservadas para pilotos, tripulantes, miembros de F1 y FIA y medios acreditados únicamente. “El bolsillo de mi bolso estaba abierto y contenía mi pasaporte y todas mis pertenencias. – De hecho, denunció Pierre Casely en una entrevista publicada tras la clasificación –. Mi manager lo vio abierto y lo cerro, al parecer ni mi manager ni yo lo abrimos – Agregó que no es la primera vez que le sucede esto.. Lo mismo sucedió en Austin cuando salí del paddock. A estas alturas, creo que no hay protección para los pilotos en la F1“El problema también se discutió en la tradicional reunión de pilotos de F1 en la Ciudad de México”, continuó el piloto de AlphaTauri. READ Día de los Muertos en Snowdo Montrion

El problema del hacinamiento (“habia una gran multitud“El director del equipo McLaren, Andreas Seidl, dijo al respecto) durante los fines de semana según los pilotos, el portavoz de Causley, que no solo se preocupa por la seguridad personal de los protagonistas de la Fórmula 1, sino que también suele perturbar su trabajo”.Creo que es bueno incluir gente en el paddock, pero siento que algunos invitados a veces no respetan el espacio que necesitamos.. Existen No más gente viniendo al garaje antes de clasificar y pidiendo fotos mientras trabajamos, ni siquiera invitados de nuestro equipo. Damos tiempo a los fanáticos tanto como podemos, y creo que es genial ver a los niños y a la gente divertirse, pero tal vez tengamos que hacer un compromiso: hay momentos en los que necesitamos espacio.“Finalmente, Pierre Gasly destacó un problema compartido por muchos de sus colegas. El fin de semana del GP de México de Fórmula 1 2022 estuvo marcado por la mala suerte de Pierre Gasly y la congestión en el circuito Hermanos Rodríguez. Sujeto a investigación por parte de la FIA: Racingnews365.com ha sabido que la federación internacional comprobará si se ha dado acceso al paddock a un número desproporcionado de personas durante el fin de semana mexicano. La seguridad de los pasajeros debería estar mejor protegida en el futuro.

