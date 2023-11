3 increíbles trucos económicos que puedes hacer tú mismo

Es hora de encender los radiadores y Calentar la casa Ha llegado ahora. Las temperaturas bajaron mucho Temporada o estación fría Entró en nuestra vida diaria con la pierna recta. Si bien la temperatura interior de nuestros hogares es importante, mantener bajo control el consumo también lo es para que no haya sorpresas en la factura.

Usando algunos pequeños trucos, trucos de bricolaje Muy económico, ya que podrás aumentar el calor de la casa, mejorando así la eficiencia de los radiadores. Echa un vistazo a estos tres interesantes trucos y pruébalos ahora: Puedes encontrar todo lo que necesitas a bajo precio directamente Amazonas!

El primer producto que definitivamente deberías probar es Panel reflectante del calor. Lo instalas directamente detrás del radiador, en la parte donde va. Contacto con la pared, con total independencia. De hecho, basta con mirarlo fijamente y empezará a hacer su magia. Su propósito es Evitar la disipación térmica del calor. Son generados por los elementos de detrás: suelen ser absorbidos por la pared e intercambiados con el exterior de la casa.

Con estas placas especiales viene reflejo en lugar deY dentro habitación, aumentando así la eficiencia del calentador. Básicamente, dejará de desperdiciar calor valioso mediante ahorros directos en su factura. Puedes comprar rollo de 3m por 75cm directamente Amazonas A un precio de 29,99 euros (¡Suficiente para más de un radiador!).

¿Alguna vez has intentado acercar tu mano a…? Cerrar ventanas o puertas ¿entrada? ¿Te diste cuenta de que sopla viento, especialmente si hay poco viento? Corrientes de aire heladas ¿Que se mezcla con el aire caliente del interior de casa? Especialmente si los accesorios no son nuevos, esta es una de las razones por las que el sistema de calefacción puede volverse menos eficiente. De hecho, por muy calientes que estén los radiadores, seguirán experimentando corrientes de aire frío que bajarán la temperatura dentro de la habitación.

No necesitarás cambiar puertas y ventanas ni invertir grandes sumas de dinero para cambiar las cosas. Puedes usar uno Goma de sellado especialEl cual rellenará los puntos por donde pasa el aire helado, lo que soluciona el problema. ¡Solo unos minutos para instalar, costo más bajo, retorno máximo! Desplazamiento A partir de 10 metros te lo llevas a casa por 8,67 euros.

Claro, no lo subestimes. La parte inferior de la puerta de entrada.! Por ejemplo, mi laminado tiene una holgura especialmente alta: hay varios milímetros entre el suelo y la propia puerta. El resultado es el ir y venir de insectos, pero también…Entrada de aire helado! Incluso si no vives en el país, probablemente no podrás aprobar. insectos rastrerosPero el aire frío no dudará en entrar en la habitación. Usa el clásico El proyecto excluidoQuizás las habituales salchichas de tela que se llenan de polvo en muy poco tiempo no solucionen el problema. De hecho, se moverá cada vez que se abra la puerta y se convertirá en un desorden inútil.

Durante un tiempo hubo uno Una solución mucho más efectiva, que en mi caso solucionó el problema de forma permanente. Este es un burlete que se coloca directamente debajo de la puerta y se proporciona Dos bloquesUno externo y otro interno. Prácticamente será imposible el paso del aire frío y de los insectos. Al usarlo, no sólo hice que mi sala de estar fuera más cálida, sino que ya no recibí visitas no deseadas de ciempiés. A la venta en Amazon, Puedes conseguir todo lo que necesitas para una puerta por sólo 9,99€.

En resumen, con uno Definitivamente bajo costo Incluso si tu casa no es lo último en tecnología, puedes Mejorar el aislamiento de los entornos. Y haga que su sistema de calefacción sea más eficiente. Simplemente aplica estos trucos muy económicos y fáciles de implementar. No desperdicies calor y aumenta el confort: no necesitarás costosas inversiones para conseguirlo ¡Pasa el invierno calentito!

Este artículo contiene enlaces de afiliados: las compras o pedidos realizados a través de estos enlaces permitirán que nuestro sitio reciba una comisión. Las ofertas pueden estar sujetas a cambios de precio después de la publicación.