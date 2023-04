20 veces más rápido: los bloques de hielo pueden colapsar mucho más rápido de lo que se pensaba

Los científicos están descubriendo que durante los períodos de calentamiento global, las capas de hielo pueden retroceder a una velocidad de hasta 600 metros por día, que es 20 veces más rápido que la tasa de retroceso más alta registrada anteriormente.

Un equipo internacional de científicos, encabezado por la Dra. Christine Batchelor de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido, utilizó imágenes de alta resolución del fondo del océano para revelar el rápido ritmo al que retrocedió la antigua capa de hielo que se extendía desde Noruega al final de la guerra. . La última edad de hielo, hace aproximadamente 20.000 años.

El equipo, que también incluía investigadores de las universidades de Cambridge y Loughborough en el Reino Unido y el Servicio Geológico de Noruega, cartografió más de 7.600 terrenos a microescala llamados “bordes ondulados” en el lecho marino. Las crestas tienen menos de 2,5 metros de altura y están espaciadas entre 25 y 300 metros.

Se entiende que esta topografía se formó cuando los márgenes en retroceso de las capas de hielo se movieron hacia arriba y hacia abajo con la marea, empujando los sedimentos del fondo marino hacia el borde en cada marea baja. Dado que se habrían producido dos mareas cada día (menos de dos ciclos de marea por día), los investigadores pudieron calcular qué tan rápido se estaba retirando la capa de hielo.

Sus resultados han sido publicados en la revista naturalezase demostró que la antigua capa de hielo sufre pulsos de retroceso rápido a una velocidad de 50 a 600 metros por día.

Esto es mucho más rápido que cualquier tasa de retroceso de la capa de hielo observada desde satélites o inferida de accidentes geográficos antárticos similares.

“Nuestra investigación brinda una advertencia del pasado sobre las velocidades a las que las capas de hielo pueden retirarse físicamente”, dijo el Dr. Batchelor. “Nuestros resultados muestran que los pulsos de declive rápido pueden ser mucho más rápidos que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora”.

La información sobre cómo se comportaron las capas de hielo durante períodos pasados ​​de calentamiento climático es importante para informar las simulaciones por computadora que predicen el cambio futuro de la capa de hielo y el nivel del mar.

“Este estudio muestra el valor de obtener imágenes de alta resolución sobre paisajes glaciares conservados en el fondo marino”, dijo el coautor del estudio, el Dr. Dag Ottesen, del Servicio Geológico de Noruega, que participa en el programa de mapeo del fondo marino MAREANO. Datos recolectados.

La nueva investigación sugiere que los períodos de retroceso rápido de la capa de hielo pueden durar solo períodos cortos (días o meses).

“Esto muestra cómo las tasas de retroceso de la capa de hielo promedio durante varios años o más pueden enmascarar períodos más cortos de retroceso rápido”, dijo el profesor Julian Dodswell del Instituto de Investigación Polar Scott de la Universidad de Cambridge. “Es importante que las simulaciones por computadora puedan reproducir este comportamiento ‘pulsante’ de las capas de hielo”.

La geomorfología del lecho marino también arroja luz sobre el mecanismo por el cual podría ocurrir una disminución tan rápida. El Dr. Batchelor y sus colegas notaron que la antigua capa de hielo se retiraba más rápido a través de las partes planas de su fondo.

El coautor, Dr. “Este patrón de retroceso solo ocurre a través de capas relativamente planas, donde se requiere menos fusión para reducir el hielo que lo cubre hasta el punto en que comienza a flotar”.

Los investigadores concluyeron que pronto se podrían observar pulsos de declive rápido similar en partes de la Antártida. Esto incluye la vasta Antártida Occidental[{” attribute=””>Thwaites Glacier, which is the subject of considerable international research due to its potential susceptibility to unstable retreat. The authors of this new study suggest that Thwaites Glacier could undergo a pulse of rapid retreat because it has recently retreated close to a flat area of its bed.

“Our findings suggest that present-day rates of melting are sufficient to cause short pulses of rapid retreat across flat-bedded areas of the Antarctic Ice Sheet, including at Thwaites”, said Dr. Batchelor. “Satellites may well detect this style of ice-sheet retreat in the near future, especially if we continue our current trend of climate warming.”

Reference: “Rapid, buoyancy-driven ice-sheet retreat of hundreds of metres per day” by Christine L. Batchelor, Frazer D. W. Christie, Dag Ottesen, Aleksandr Montelli, Jeffrey Evans, Evelyn K. Dowdeswell, Lilja R. Bjarnadóttir, and Julian A. Dowdeswell, 5 April 2023, Nature.

DOI: 10.1038/s41586-023-05876-1

Other co-authors are Dr. Aleksandr Montelli and Evelyn Dowdeswell at the Scott Polar Research Institute of the University of Cambridge, Dr. Jeffrey Evans at Loughborough University, and Dr. Lilja Bjarnadóttir at the Geological Survey of Norway. The study was supported by the Faculty of Humanities and Social Sciences at Newcastle University, Peterhouse College at the University of Cambridge, the Prince Albert II of Monaco Foundation, and the Geological Survey of Norway.