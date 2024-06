“180 episodios fueron inútiles”.

El episodio final de La Volta Buona se emitió el viernes 31 de mayo. Durante la transmisión en vivo Katerina Balivo. Inició una búsqueda: “180 episodios no sirvieron de nada para mí ni para muchas otras personas”. En septiembre dijo: “El grupo de trabajo que todavía no me agrada, no le agradaré”.

El último viernes de mayo muchos programas de la Rai concluyen su temporada televisiva. Plus La Veta en Direta también con Alberto Matano El tiempo justo a Katerina Balivo Se emitió con el último episodio emitido en Rai1. Durante la transmisión en vivo, la emisora ​​​​lanzó A Profundiza en su equipo. En septiembre, al comienzo del primer episodio, había pronunciado algunas frases que sugerían tensión interna: “Gran trabajo que todavía no me gusta.No les agradaré”.

Katerina Balivo cavó en el último episodio

Durante el último episodio de La Volta Buona, emitido el viernes 31 de mayo por Rai1, Katerina Balivo lanzó una búsqueda de su elenco. “nada, 180 anillos fueron inútiles. Ni para ti ni para muchas otras personas. Ni siquiera es mio“Dijo la presentadora mientras se volvía hacia su invitado, Umberto Broccoli, quien eligió el lugar equivocado para sentarse en el sofá. Luego, al final de la transmisión en vivo, se limitó a Deseando al público un “buen verano”sin añadir ningún comentario sobre El futuro del programa.. ¿Volta Bona volverá en septiembre con una nueva versión? En caso afirmativo, ¿Katerina Balivo seguirá siendo la anfitriona? De momento no hay noticias al respecto.

Lo que Balivo dijo en septiembre sobre el personal

Parece que las palabras del presentador tienen relación con algunas personas Frases dichas en septiembre de 2023durante el El primer episodio de La Volta Bona. Balivo abrió el programa dirigiéndose a los espectadores y lo admitió No me “gusta” su trabajo Pero guardemos la posibilidad de ver cómo van las cosas a lo largo del año:

“Te preguntó cuántos agujeros tenía una mujer en las piernas”, recuerda Susanna Messaggio Mike Bongiorno