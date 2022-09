18 de septiembre: Oscar De La Hoya vs Chávez luego Trinidad y Hopkins

El 18 de septiembre, la fecha favorita de Óscar de la Hoya, es real

El chico de oro y estrella indiscutible del boxeo mundial durante más de una década, A

Un caballo de dos mil años. Un verdadero campeón no son solo las estrellas

Su propia carrera como aficionado y después de eso fue premios sin precedentes.

Entre profesionales. Pero, sobre todo, uno debe dar importancia a su propio camino de juego.

Cumple con todas menos las más grandes leyendas de la era actual.

Desde Superlight hasta Medi, nada queda fuera. Nunca retrocedió. por supuesto

Esto le permitió recibir una beca sin precedentes,

Sobre todo en los géneros más ligeros, pero también tenía que involucrarse.

Una especie de all-in cada vez. A los 18 años, sin cálculos, se arriesga por completo

Septiembre dijimos. Si, porque estas tres leyendas los confrontaron

Esta fecha. Comenzó en 1998 con una revancha del título WBC Welters otorgado

Julio César Chávez, una leyenda mexicana (así como su ídolo de la infancia), fue golpeado

Conmocionó al mundo entero hace dos años. el próximo año en cambio

De La Hoya cruza los guanteletes ante el invicto entre los soldadores de todos los tiempos

El campeón puertorriqueño FIB Félix Trinidad, el verdadero as del cuadrilátero

Dinamita en guantes de boxeo en un choque que el mundo estaba esperando

Tiempo. Salté cinco años y aquí en 2004 fue un desafío por decir lo menos.

Irresponsable para Bernard Hopkins, un auténtico gobernante entre los medos

década.

Oscar de la Hoya, nacido el 4 de febrero de 1973 en Los Ángeles, pero vívido

Siempre estuvo orgulloso de su ascendencia mexicana.

179 cm de altura. De la Hoya, de aspecto humilde, fue llevado al gimnasio y entrenó

Más aún, por su padre, deseoso de alejarlo de los peligros del camino.

Cuando Oscar tenía diecisiete años, su madre murió de cáncer y desapareció.

años y en su lecho de muerte prometió ganar una medalla de oro

Juegos Olímpicos. Una promesa se cumplió dos años después en 1992 en Barcelona

Cuando ganó el oro en la categoría de peso ligero, selló una carrera brillante entre ellos.

Los aficionados terminaron con 223 victorias contra solo 5 derrotas. Aterrizado

A tres meses de la revisión olímpica, ganó tras 11 partidos

Su primer título mundial fue el 5-3-1994 al derrotar al danés Jimmy Bretthal.

(RTD10), el cinturón Superpiuma WBO está en juego. Cuatro meses después

Siempre bajo el mismo cuerpo añadió la corona vacía de Leggeri

Derrotó al mexicano Jorge Báez en dos asaltos. Título defendido seis veces e

El doblaje ganó el cinturón de la FIB el 6 de mayo de 1995

Antes de que su compatriota Rafael Roulas (KOT2) dejara la división

Atacó el cinturón WBC Superlight en poder de Legend

Living, el mexicano Julio Cesar Chavez. De La Hoya el 7 de junio de 1996

Derribó al mexicano, quien fue detenido por el árbitro por una falta en el cuarto asalto

Lesionado en el ojo pero ya claramente sufriendo, se llevó a casa no solo el título sino

Grabó su nombre en la historia de este juego. Un año después, sí.

También ganó el título WBC Welters al derrotar a otro ícono por puntos.

Como admitió el estadounidense Bernal Whittaker el 18 de septiembre

1998 Revancha con Julio Cesar Chavez (también fue uno de 3 partidos.

nos ocupamos hoy). Tras otras siete defensas y en medio de un boom

Imparable, Star Match llega el 18 de septiembre de 1999

El matón invicto Félix Trinidad (otro partido seleccionado para ti)

No desvelaremos el resultado, pero podéis disfrutarlo a continuación). Luego fue desviado

De su nueva pasión por la música (grabó un disco ganador de un premio Grammy

Premios 1999) De La Hoya ingresó al ring el 17 de junio de 2000.

Un resultado dividido es derrotado contra un producto aproximado

Estadounidense Shane Mosley. En ese momento decidió encomendarse al cuidado de Floyd.

Mayweather SR Y para subir de peso, para volver como campeón mundial

23 de junio de 2001 Superwelders primero para el WBC, despido por puntos

El español Javier Castillo, entonces el 14 de septiembre de 2002 por la AMB

El estadounidense destrozó a Fernando Vargas (KOT11) tras un sangriento partido.

Los cinturones se perdieron exactamente un año después.

Shane Mosley lo venció 113-115 en tres

Los jueces intervienen antes de admitir que usaron Epo cuando explotó

Estafa Falco. Sin embargo, De La Hoya desistió de tomar medidas

Los fiscales podrían haberle dejado tenerlo.

Belts, esta vez buscando otra oportunidad por el título en el ring

Entre los medos, derrotó al alemán Felix Sturm por la corona el 5 de junio de 2004.

La OMB debe arrojar el brazo tres meses después, el día 18 para ser exactos.

Septiembre de 2004, el estadounidense Bernard Hopkins a

Aplica para reconexión de todos los títulos y es el último partido

Trilogía que seleccionamos para ti.



Julio César Chávez (100-2-2 80 kos) México, 36 años. Se desconoce

Cuando tienes que hablar de esta fiabilidad no sabes ni por dónde empezar

La leyenda del anillo y el símbolo patrio. seguro que va a pasar

Olvidar algo. Empezando por los títulos mundiales. Ganó de 1984 a 1996

De hecho, estás en tres categorías de peso, desde Superpiuma hasta Superleggeri. Por otra parte

Se han escrito ríos de tinta en su nombre, así que contenámonos.

Enumere brevemente solo los datos importantes. Nació en una familia muy pobre.

En la provincia de Sonora, más precisamente Ciudad Obregón, entonces

Ir a Culiacán en la península de Sinaloa con nueve hermanos, uno

Una de las partes más peligrosas y violentas del planeta, conocida por sus cárteles

Drogas y corrupción rampante en todos los niveles, organismos de seguridad

incluido. Hijo de un trabajador ferroviario, ingresó al gimnasio a los dieciséis años.

Año y 14 peleas como aficionado trató de cumplir entre los profesionales.

La elección no fue adecuada, ya que recolectó uno durante los siguientes trece años.

87 victorias consecutivas, que sigue siendo el récord

invicto en la historia del boxeo. La partitura se suspendió el 10 de septiembre de 1993.

El primer partido fue un empate contra el estadounidense Bernal Whittaker.

La derrota se produjo el 29 de enero de 1994 después de tres peleas por puntos para Split.

La decisión, tomada por el estadounidense Frankie Randall, fue inmediatamente corregida

Cuatro meses después en la revancha. estuvieron en dos años consecutivos

Otras seis victorias de ases mexicanos, incluyendo puntos contra nosotros

Antes de que el difunto Giovanni Parisi llegara a Las Vegas el 8 de abril de 1995

La derrota antes mencionada se debió a una lesión en la cuarta ronda contra Rising Star.

Oscar De La Hoya 7 de junio de 1996. 4 victorias más (y un empate).

Fue suficiente para establecer que era hora de venganza.

Oscar De La Hoya (28-0-0 23 Kos) tiene 25 años.



Félix “Tito” Trinidad (35-0-0 35 KOs). Puerto Rico, 26 años. Introducción entre profesionales

Diecisiete más de Cuba Alto con este TNT puertorriqueño

Guantes que saben desde el principio cómo cumplir sus promesas predeterminadas

19 victorias seguidas, 16 en Rocket Artenza

Antes del límite. Casi todas las victorias se logran dentro de muros amigos.

Curiosamente, la primera batalla fuera de las fronteras nacionales tuvo lugar el 27 de julio.

1990 su cuarto en Italia y más precisamente en Capo d’Orlando en Sicilia

Conoce como un profesional. Esta racha ganadora bien vale la pena para Trinidad

Un boleto a San Diego lo esperaba como el Campeón de Soldadores de la FIB

Maurice Blocker, un estadounidense muy conocido, ocupó el cargo durante dos años como máximo

Lanzado en dos rondas el 19 de junio de 1993. en seis

Después de muchos años, la grandeza de Trinidad se desarrolló y el éxito se multiplicó.

Después de la victoria. Quince para ser exactos, y eso era mucho para solo dos oponentes.

Para escuchar la última campana. Los campeones cayeron bajo sus golpes

Héctor Camacho, Luis Campos (quien antes de completar el cuarto nocaut

En la segunda vuelta de la ronda lograron vencer a Trinidad

Schott), Oba Carr y Bernal Whittaker. Ahora ha llegado el momento inevitable

Súper Reto vs. Oscar De La Hoya (31-0-0 25 KOs) 26 años.



Bernard “El verdugo” Hopkins (44-2-1 31 kos). Estados Unidos, 39 años.

Líder indiscutible de la categoría desde que se hizo con el cinturón en 1995

Vacío, el ecuatoriano destruyó Segundo Mercado en siete asaltos

El sorteo fue una revancha del partido cuatro meses antes

Caso sin resolver. No fue solo una revancha para el boxeador de Filadelfia

cerró el círculo contra Marcado por su título

Ya se escapó hace dos años ante Roy Jones Jr. (UD12).

Una verdadera redención en sí misma. La rehabilitación de un hombre.

Sí en 1982 a los diecisiete años tras una infancia difícil y violenta

Inevitablemente vio las puertas de la Reforma abrirse con una puerta pesada.

18 años de prisión más cinco años por el monto de los delitos

Después de pasar tras las rejas, aprendió solo los primeros conceptos básicos del boxeo.

Pero sobre todo debe sobrevivir en medio de las violaciones y asesinatos que debe pagar.

Ayuda. Quién es el homenaje al guardia que tiró la pregunta

“…nos vemos pronto”, respondió, “no volveré aquí”. Un año

Luego, en 1988, hizo su debut profesional con un fracaso. pero si no

Definitivamente animado. Un año para recuperarse de un falso comienzo y luego 22

Victorias consecutivas contra Roy Jones Jr. para jugar por el título

1993. Un ataque al título solo se pospuso, luego ganó en 1995

La citada victoria sobre Markado fue el inicio de un auténtico éxito

Durante los siguientes nueve años, Hopkins defendió el título dieciocho años.

Oportunidades antes de aceptar el reto de Oscar De La Hoya (37-3-0 29 KOs)

31 años. (Robbie Madonini)