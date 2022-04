México nacionaliza el litio: hay que trabajar por la libertad energética

En el gran rumor de una guerra en curso, un hecho notable ha pasado casi desapercibido: el Parlamento México Aprobado Nacionalización de recursos Litio Mineral. Cosas para mirar desde la perspectiva: México produce muy poco litio en este momento, por lo que la acción es la única preocupación. Las reservas aún necesitan ser explotadas Y no tiene ningún efecto sobre la distribución global de litio. Pero todo lo que sucede en el mercado del litio tiene un gran impacto en el sistema energético global.

También hay quienes señalan que la disponibilidad de litio es una “barrera” potencial para el desarrollo de un nuevo sistema energético. renovable. Por supuesto que existen alternativas al litio, pero actualmente es fundamental para las baterías de los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de nueva generación. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por el agotamiento del litio?

En principio no, al menos si no insistimos en hacer crecer la economía para siempre a toda costa. El litio es un elemento abundante en la corteza terrestre, se puede reciclar fácilmente y si pudiéramos desarrollar métodos para extraerlo del agua de mar, no tendríamos ningún problema. Disponible. En cuanto a las baterías de última generación, si hay algún problema para conseguir algo Cobalto. Pero el cobalto se puede reemplazar con hierro, que es abundante y barato.

Lee mas México ratifica legislación que nacionaliza cámara de litio: “Esta es la tradición de la nación. Garantizamos la soberanía energética”.

Esto es en teoría. En la práctica, como siempre, las cosas son diferentes y la nacionalización de las reservas mexicanas de litio nos dice que puede haber algunos problemas. De hecho, claro que la hay, por los precios del litio en 2021 casi duplicando En comparación con el año anterior. Pero el precio de todos los recursos minerales ha subido y el litio no es una excepción. ¿Qué está sucediendo?

Obviamente, los recursos minerales no son infinitos, pero, en la actualidad, no hay escasez de ningún mineral en principio. El problema es, sobre todo, la política. En un mundo globalizado, la gestión de los recursos minerales se rige por los precios. Los necesitados de petróleo, por ejemplo, pueden comprar más o menos en cualquier lugar y elegir quién ofrece la mejor oferta.

Pero, como habrás notado, la globalización Gritando De manera preocupante: existe el riesgo de caer en el corto plazo bajo los efectos de diversos obstáculos, restricciones, etc. Obstáculos, Nacionalizaciones y similares. El mercado de productos básicos se está convirtiendo rápidamente en algo que los gobiernos nacionales gestionan sobre una base estratégica: quienes los tienen los tienen o se los dan a sus socios. La nacionalización del litio de México es solo una pieza de un rompecabezas más grande y en expansión.

La situación es cada vez más difícil para Europa, que ha construido su prosperidad a lo largo de los siglos mediante la explotación de recursos minerales que hoy no existen. pequeños restos Carbón Quién construyó el Imperio Británico global. Y las reservas de petróleo del Mar del Norte, una vez abundantes, ahora están en declive terminal. Durante décadas la economía europea, especialmente la italiana, se basó en la importación de materias primas. Funcionó en un mundo globalizado, pero ahora Italia corre peligro de acabar Aplastada En la competencia entre los bloques. Sin materias primas baratas, “Azienda Italia” sería cerrada y los trabajadores (nosotros) quedaríamos sin salario.

Lee mas Del blog de Diwan Renovables, el proceso es aún más largo y complicado. Comencemos por desconectar la electricidad del gas.

¿Entonces por qué? Tenemos que trabajar en mordernos los dientes.Libertad energética. Como piensa el gobierno, esto no significa simplemente cambiar de proveedor. La única manera de liberarnos verdaderamente de la amenaza de los países exportadores es avanzar de forma gradual, pero decidida, hacia las energías renovables. No echaremos de menos el sol, y no lo perderemos si gestionamos el litio de forma eficiente. Después de todo, también significa alentar Paz. Las guerras, salvo las catástrofes humanas que provocan, son siempre muy caras. En la situación en la que estamos, no podemos comprarlos. Nadie puede comprarlos.