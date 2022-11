10 ofertas de Amazon Black Friday 2022 que son geniales como regalos de Navidad (nerds)

¿Has visto la serie de Obi-Wan en Disney+? ¿Tú también lo crees? L0-LA59 (Lola) es el robot más genial de la historia? Así que no te puedes perder la edición Animatronic con un descuento de 50 euros por Black Friday. No, espera… ¿qué estás haciendo? ¡Debes regalarlo, no comprarlo para ti!