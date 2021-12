Zemmour, un forastero del Elíseo, anunció la “reconquista” de Francia. Enfrentamientos entre sus partidarios y manifestantes antirracistas.

Migración cero, Saliendo de Luego, Los “reconquistaSeguidor Francia. Se llamará así, Re, una fiesta Eric ZemmourEl ex polemista nacionalista de derecha que hoy lanzó oficialmente su campaña para las elecciones presidenciales de 2022 con su primer mitin. Había suficiente gente adentro Palacio de Exposiciones de filipinas, en un suburbio Norte de París: Los organizadores hablan de unas 19.000 personas, quizás unas 15.000, pero la multitud es importante sobre todo porque da una idea de lo emocionante que es la carrera presidencial. Muchos son jóvenes y en su mayoría blancos. Muchas banderas tricolores, cantando sobre Marsella, pero también el jefe de Zemmour o “ganaremosEscenas que recuerdan los nombramientos electorales para el primer objetivo de Zemmour, Marine Le Pen, Presidente Asamblea Nacional, hasta ahora el más cercano a la competencia del Elíseo para el presidente saliente, Emmanuel Macron. Zemmour se postuló oficialmente para la carrera del Elíseo el 30 de noviembre, diciendo que quería “salvar Francia“Y sus valores se ven amenazados, en su opinión, porinmigración y elislam. Pero en las últimas semanas, los encuestadores lo han visto retroceder del aumento inicial, cuando algunos encuestadores lo colocaron directamente por delante de Le Pen en una posible segunda vuelta contra Macron.

La atmósfera es eléctrica por dentro Palacio de Exposiciones, no muy lejos deAeropuerto Charles de Gaulle: Pegatinas con el rostro del candidato externo y escrito en él. Imposible no es francés (“Imposible no está en francés”) y otros carteles llaman a los militantes a usar máscaras azul blanco rojoColores de la bandera francesa. Pero en la entrada, a pesar de un cuidadoso control de seguridad, No se requirió autorización sanitaria (Y algunas máscaras). Había 450 periodistas acreditados, mientras que un ex portavoz de Yellow Vest también apareció entre los registrados para hablar. Jacqueline Moreau.

No faltaron momentos de tensión, por dentro y por fuera. Equipo de programa de entrevistas francés día a día (del canal Tmc-Tf1) fue severamente silbido NS insulto de la multitud durante el mitin. El periodista y camarógrafo del programa (que narra la vida política francesa con un ojo crítico, si no satírico) fue puesto “en un lugar seguro” en un lugar dentro del edificio. Fuera del Palazzo delle Esposizioni, en la Avenue des Nations de Villepinte, más de un centenar de manifestantes protestaron contra “el racismo, la negación y la homofobia”. Fueron dispersados ​​por la policía aunque algunos pistoleros de Sos. Racismo tratar redadas en el interior del edificio. El resultado fue el estallido de disturbios con miembros del servicio del régimen en la manifestación electoral que terminó con activistas antirracistas escoltados hasta las puertas.

El frente anti-Zemmour se reveló más silenciosamente en un mitin organizado en el centro de París, en el que participaron unos 2.200 manifestantes (según la jefatura de policía). Protesta en el barrio Púas y el Parque de la VilletteFue organizado por unas cincuenta organizaciones entre sindicatosY Conciertos NS relacionado con. Y entre los coros coreados por los manifestantes … Se rompen los pitidos, París no es para tiBip, vete, París no es tuyo.

Tampoco lo hace el candidato nacionalista que, por el contrario, proclamó desde el escenario con gran entusiasmo retórico que “ La recuperación comienza ahora“Si gano estas elecciones – explicó – no será la milésima rotación, sino el comienzo de la restauración”, porque “este pueblo francés que lleva aquí mil años”. No dijo la última palabra“. “Los fascista?”, Pedido: “Pero hazme un favor …¿Un racista? Soy el único que no confunde defendernos con odiar a los demás, a mí. Pequeño judío bereber Vino del otro lado de Mediterráneo(En realidad es de origen argelino, pero nació en Ile-de-France) Pero de momento rechaza su programa de la siguiente manera: “ElMigración cero Se convertirá en un objetivo claro de nuestra política. ”¿Le gusta? Quiere“ eliminar asistencia social Para los extranjeros no europeos, la asistencia médica estatal “para extranjeros e inmigrantes debería abolirse y eliminarse Derecho al suelo y “la expulsión sistemática de todos los inmigrantes ilegales en suelo francés”. “Muchos de los errores que se cometieron en los últimos 40 años deben corregirse”, dice Zemmour.