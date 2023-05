La disputa entre Bonaccini y Orsini, la primera de las cuales fue el choque por Ucrania. Entonces volaron los insultos: “Fallé… un globo inflado…”.

Acusaciones e insultos difundidos en las redes sociales entre el escritor Alessandro Orsini y el presidente de Emilia-Romaña, Stefano Bonaccini. La disputa comenzó con un tuit del periodista Giovanni Rodriquez, que citaba algunos de los comentarios de Orsini sobre el desfile militar en Rusia el 9 de mayo: “Rusia es terriblemente fuerte, Putin es muy poderoso y tiene más apoyo que Biden”. Bonaccini comenta: “Creo que he conocido a algunas personas muy egocéntricas a lo largo de mi vida, pero nunca había escuchado un globo inflarse así”. En ese momento, Orsini confió en su página de Facebook una larga respuesta directa al gobernador de Emilia: «Desde un punto de vista personal, no me ofenden las indignidades del político más inepto de Italia que ha corrompido la fidelidad del partido. , en la que ella era dominante, como una gallina, – escribió el sociólogo en Facebook. Estoy muy contento de que Bonaccini haya recibido estos bofetones como candidato a Secretario del Partido Demócrata. Debería esconderse de la vergüenza en lugar de ofenderse en Twitter”.

Luego, Orsini, que había sido el centro de atención pública sobre todo por sus controvertidas posiciones sobre la guerra en Ucrania, habló de una “violenta y desenfrenada campaña de calumnias y pequeños insultos” contra él. Una dinámica que demostraría que el sector de la información italiano que se ocupa de la guerra es “ciertamente muy corrupto” y comparable a los países gobernados por regímenes autoritarios. Luego el otro ataque personal: «Soy sólo un tipo que lucha contra la colonización del mundo de la vida, pero no creo que Bonacchini haya estudiado nunca a Habermas, y por tanto, creo que no tiene idea de la colonización del mundo. Lo que hago en beneficio de mi país con la cultura, como instrumento de liberación de todas las formas de opresión. El mayor partido italiano”. Luego la provocación: “Desde 1990 he participado en 8 elecciones administrativas, todas con preferencias o elecciones directas. Sobre el fracaso, pruébalo y hablaremos de ello”.

