Zelda: Tears of the Kingdom Dos hombres son contratados como ayudantes solo para robar el juego por adelantado

dos chicos japoneses Ellos parecen Ser contratado por una empresa de mudanzas Solo para poder acceder al repositorio e Robar una copia de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdompara jugarlo antes del lanzamiento oficial.

Según lo informado por el diario japonés Bunshun, parece que los dos chicos comenzaron a trabajar para una empresa de transporte por contrato de Amazon un mes antes del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pero todo será parte de un plan para poder Llegar al partido antes del primer día.

De acuerdo con las tareas del nuevo trabajo, de hecho, deberían haber movido algunas copias de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para entregarlas el día del lanzamiento del juego, y por lo tanto están en almacén Ya unos días antes del lanzamiento.

Poco antes de que saliera el juego, los dos desaparecieron del trabajo y al parecer su jefe llamó a una de estas casas: iba a atender la madre, que supuestamente los dos estaban en casa jugando un juego. Este último habría sido The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que supuestamente la pareja robó del almacén de la empresa.

Con base en la reconstrucción dada en el documento, uno de los muchachos habría admitido que el empleo era parte de un piso Warp no pudo acceder a copias de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom antes del primer día oficial, mientras que el otro informó que otros artículos como Pro Controller Special Edition en Zelda y más también fueron robados del almacén.

Aparentemente ambos fueron expulsados ​​y condenados a pagar una indemnización, pero el caso no deja de ser realmente curioso, sobre todo por el ingenio desplegado por los dos, al ser tan fácilmente descubiertos por su madre. Por un lado, Zelda puede hacer todo esto y más: Tears of the Kingdom es el juego más vendido en la historia de Nintendo.