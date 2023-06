“Ya no puedo vivir”: Sonia Broganelli escupe la verdad

Sonia Broganelli lo confiesa todo: la verdad sobre los motivos de la ruptura con Paolo Bonolis.

allá El final del matrimonio entre Sonia Broganelli y Paolo Bonolis Siguen manteniendo las conversaciones más curiosas tras la entrevista exclusiva de los dos con Vanity Fair.

Hay quienes no apreciaron el hecho de que negaron la noticia hecha por Dagosbia hace un tiempo, y quienes creyeron que nadie debería preocuparse por su vida privada, y quienes señalaron con el dedo a los dos, acusándolos de querer. Aprovecharse de un hecho privado.

Pero Sonia Broganelli y Paolo Bonolis no quisieron responder de ninguna manera a las acusaciones, mientras que ella optó por contar La verdad sobre los motivos que la llevaron a decidir separarse Quién es su marido.

Sonia Broganelli, La verdad sobre la separación

“Estamos separados, pero unidos más que nunca. Seguiremos estando para nuestra familia, el uno para el otro. El sentimiento es fuerte, pero ya no es lo que nos une”: con estas palabras Paolo Bonolis y Sonia Broganelli formalizar el final de su matrimonio, lo que también confirma los rumores que lleva meses difundiendo Dagosbia. Pero para proteger a la familia, los dos deciden darse tiempo antes de mudarse, y detrás del final de su unión, está la elección exacta de Sonya.

Fue ella quien se dio cuenta de que ya no podía vivir al lado de Paolo Bonolis. “ya no puedo vivir Apasionada por algunas cosas que son parte de la relación de pareja – admitió. Y desde la muerte de mi padre, presentí el vínculo que me unía a él ya Paolo, que se convirtió así en amigo y confidente. El final de un largo matrimonio. Entre Bruganelli y el jefe de escuadra de Canale 5, que no pudo hacer otra cosa que tomar nota de la situación: “[…]Es inconcebible que la vida de los demás deba coincidir necesariamente en todos los aspectos con la propia. Si está tomando otros caminos y tiene otros objetivos, eso debe tenerse en cuenta, especialmente si estamos hablando de alguien a quien amas”.

Sonia Broganelli sella la entrevista exclusiva

Sin embargo, en las últimas horas, muchos han demostrado que no aprecian la entrevista exclusiva que le dieron a Vanity Fair para formalizar la ruptura. acusado de tenerlo Quería aprovechar el final del matrimonio.Entra Broganelli.

“No se han añadido euros a nuestro ya grande patrimonio”, dijo, que en el pasado ya ha estado en el centro de la polémica por presumir de dinero y lujo.