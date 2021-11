“Ya no ofreceremos concesiones a las multinacionales mineras”

Así lo anunció ayer, 27 de noviembre de 2021, en la rueda de prensa matutina habitual del presidente socialista López Obrador de México.

“En el pasado, los gobiernos liberales en México han otorgado concesiones ilimitadas a corporaciones multinacionales para minar la tierra de México y su gente.

Dados 120 millones de hectáreas de territorio nacional, el 60% de la superficie de nuestro país.

Incluso antes de que la gente supiera lo que había en su tierra, ya se había entregado a las multinacionales.

Fue una “fiebre” por el reconocimiento de los gobiernos de la época y la mayoría de ellos fueron utilizados para la especulación financiera.

Ahora las cosas han cambiado, las corporaciones multinacionales han comenzado a pagar impuestos, y hemos tratado de evitar abusos, daños a los trabajadores y daños al medio ambiente, de hecho, en el pasado, las empresas no pagaban ni un solo dólar en impuestos para extraer minerales.

En México, por ejemplo, ahora tenemos una megaempresa canadiense que comenzó a pagar impuestos ambientales además de impuestos, pero otros se negaron a pagarlos.

No está claro por qué estas empresas en América del Norte pagan impuestos para proteger el medio ambiente, y en México nunca tienen que hacerlo.

En este sentido, la política de nuestro gobierno es clara, no habrá más concesiones para la explotación minera, muchas ya se han otorgado.

No solo eso, después de recibir las concesiones, las usaron con moderación para la extracción real.

La mayoría se utilizan para la especulación del mercado de valores y los mercados financieros. No han invertido nada en este país para trabajo o desarrollo.

Piensa en lo que pasó en el campo petrolero, consiguieron 110 contratos de explotación, solo se producen 2. Lo único que hicieron los grandes empresarios y gerentes que obtuvieron concesiones para la explotación petrolera fue hacer y vender suculentos negocios después de haber elevado su valor en la bolsa de valores.

No han invertido nada en México.

La política de dar concesiones a las corporaciones multinacionales para que exploten nuestro suelo con la promesa de que así llegue la inversión extranjera es una política completamente falsa y engañosa.

Entonces, repito, realmente se explotan muy pocas minas y no hay necesidad de ofrecer otras concesiones; Ya se ha administrado la cantidad adecuada.

¿Qué significa ofrecer nuevas ofertas si no estamos explotando las ofertas que hemos hecho?

Esto es una estafa, repito por undécima vez, se utilizaron para especular económicamente, no para aumentar puestos de trabajo.

Permítanme ser claro: no ofrecemos ningún otro incentivo a las corporaciones y empresas multinacionales.

Permítanme recordarles otro capítulo que ha realizado una empresa de Bodosi a lo largo de los años.

Primero trasladó a los habitantes del pueblo, luego excavó toda la colina detrás de él y la eliminó del paisaje geográfico.

Ahora Bodosi ha perdido el logo de su escudo de armas.

Además, fue asesinado el alcalde que protestó por esta irrespetuosa maniobra contra el acuerdo y el medio ambiente.

Seamos realistas, las empresas extranjeras ven a México como una tierra de éxito.

Pero ahora las cosas han cambiado.

No haremos extorsiones, no cancelaremos sus contratos, no respetarán los contratos, no invertirán, a pesar de los muchos factores para cancelar las ofertas por el hecho de que están especulando.

Pero es absurdo ofrecernos otras concesiones, no queremos seguir con la misma actitud de gobiernos anteriores, así que para responder tu pregunta (a la prensa) y la pregunta de las personas que protegen este territorio, puedes prometerlas. No permitiremos ninguna otra concesión y no permitiremos una mayor explotación y daño ambiental al destruir la tierra en cientos de otros casos “.

Traducción de la Red de Solidaridad de la Revolución Bolivariana