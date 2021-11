De Agua Sancta en Milán

“Doctor, si me permite beber este tequila, le prometo que no recibiré ni una gota en mi funeral.“. Por primera vez me senté Aqua Sancta Y tomé una bebida maravillosa Residencia (Uno de los mejores cócteles de la lista de bebidas. Tequila Espolon, Cincinnati Bianco, Kampari, Y viola, Además del especial Tubérculo) Justo, emotivo y revolucionario me vino a la mente con esta frase. Frida Kahlo, Y me sentí como si estuviera en el medio Erase una vez en México mi Desde el crepúsculo hasta el amanecer Por Rodríguez ..

Pero cuidado: no estábamos en el restaurante Tex-Mex con mesas de madera en la década de 2000. Estamos verdaderamente en Mescalaria con productos de calidad y personal capacitado.

Sí, porque Agua Sancta (local del grupo) Caja china, A unos pasos de allí, que incluyen Música pop In Isola) es un pequeño rincón de México en medio del Corso Caribaldi en Milán, y al entrar te sumerges en la locura de la Ciudad de México: colores brillantes, calaveras mexicanas, luces tenues, una amplia playlist. Proyecto Algodón, A Luis Miguel, Hasta entonces Amigos de Shinalo (Se puede escuchar en Spotify), fotos y cuadros de los personajes principales de la cultura mexicana en las paredes, una mascota Kego en el mostrador y el centro de todo el tequila y el mezcal. Sí, y además, el personal incluso tiene la matriz adecuada de locura que cierra el círculo adecuado para aceptar mejor el concepto de Agua Sancta.

El tequila también se conoce como bebida mexicana. Planta de agave, guacamayo, Y deriva su nombre del lugar donde se dice que fue descubierto en la época precolombina. El tequila es un licor sagrado, Destinada a los dioses, aquí la tratan como una reina Meskel, Derivado del tequila pero que se diferencia en la hipnotización del agave. De hecho, el tequila proviene solo de ciertas regiones mexicanas y de ciertas variedades de agave.azul zafiro; Se cocina el agave de tequila Estufas de vapor, Mientras que con zafiros El Meskel Se cocinan en hornos especiales hechos de piedras al rojo vivo. El agave se cocina a la parrilla. Y se enriquece con un sabor ahumado.

Por lo tanto, el nombre del lugar se deriva de: mezcal cristalino Yo riegoSannyasa es refrescante, placentero y agradable a Dios cuando está borracho.

los Lista de bebidas De Aqua Sancta, Realizado por Bartender Marco Melci, El alquimista de Aqua Sancta, que convierte lo que piensas en bebidas, es visto como el protagonista, por lo que la tienda de cócteles, rica y de primerísima botella a base de tequila y mescale: nombres independientes en el medio, Espolon, Don Julio , Don Fulano para Tequila, Encondo para Mescal, pero la lista ciertamente no termina ahí.

Entre los cócteles que hay, para degustar necesariamente Cosmopolita (Tequila Aldos, Triple Canal, Buena lima, Un arándano con infusión de plantas con flores de colores claros., Jalapeño), Los Clarita (Tequila Don Julio, Crema de coco, Lima, leche de coco, Lavado de leche), Gringo (Mescal 400 conejos, Fallenum, Agave cardial y maragua, Cerveza de jengibre Fever Tree) O la Pie de perro (Mezcal Montelobos, Campari, Cinzano Rosso, Cocoa & Laurel Tea)

Pero las mejores canciones clásicas de la bebida mexicana no pueden estar en el menú Margarita (En la edición Margarita de Tommy Tequila Olmega Aldos, compuesto de agave y lima), El Maria sangrienta Ol ‘OAXACA Viejo estilo.

En el comedor y afuera, hay especialidades de Olindo y Janica, una mexicana que trajo un día. El pan de los muertos La ocasión fue hecha por la abuela. dia muerto, Una importante y colorida fiesta mexicana que se celebra a finales de octubre y principios de noviembre desde Agua Sancta. Además, si tienes hambre, puedes comer aquí: puedes degustarlos obviamente Tacos de carne o pescado Oh Nachos con guacamole.

En resumen, definitivamente vale la pena visitar Aqua Sancta, al menos uno puede encontrar uno que se olvide de los problemas del día y celebre una velada en México. Si no encuentra la felicidad en la esquina, definitivamente encontrará tequila en las estanterías de Aqua Sancta. Cuanto más tequila, más amor.

http://www.aguasancta.it

Georgia Brandolis

Cuidado Moda Indira