Y ahora tenemos mucho miedo de que vuelva el año sin verano. Averigüemos qué significa “un año sin verano”.

Anomalía térmica de 1816, el año sin verano

Un año sin verano no sería nuevo, ¡ya existía! Y si pasa de nuevo? Veamos primero qué significa esto.

También conocido como el Año de la Pobreza, Eso fue en 1816., El año en el que el clima extremo del verano destruyó los cultivos en el norte de Europa, los estados del noreste de Estados Unidos y el este de Canadá.

Hoy en día se cree que estas anomalías climáticas fueron provocadas por la erupción de Tambora, en la isla de Sumbawa en la actual Indonesia, ocurrida del 5 al 15 de abril de 1815, que liberó grandes cantidades de ceniza volcánica hacia las capas superiores. De la atmósfera. Como suele ocurrir después de grandes erupciones volcánicas, las temperaturas globales han bajado porque la luz del sol tiene dificultades para atravesar la atmósfera.

En este período interfirieron otros dos fenómenos importantes: el mínimo de Dalton, durante el cual se pensaba que el Sol emitía menos energía, y la llamada Pequeña Edad del Hielo (que todavía estaba en curso en ese momento), o la fase de enfriamiento general del planeta. la tierra. El planeta que duró desde la Edad Media hasta 1850.

No te preocupes, no ha habido erupciones volcánicas, el sol sigue funcionando bien y ¡claramente no estamos en una era de hielo!

Pero ojo: lleva varios días lloviendo casi a diario, sobre todo en el norte, y tras una breve ola de calor, ¡ha vuelto el frío! Pero ¿qué está pasando en el hemisferio occidental? Y sobre todo: ¿habrá también consecuencias el próximo verano? Para entender qué esperar, debemos, como es habitual, analizar las previsiones estacionales que nos dan una visión general de las precipitaciones y temperaturas previstas para los próximos meses.

Además, debemos ampliar nuestra visión de todo el sistema climático global, con especial atención a lo que sucederá en el Pacífico.

En este ámbito se alternan dos acontecimientos importantes: niña Y el niño: Son fenómenos a gran escala, observados sobre la superficie de los trópicos y el Océano Pacífico central y oriental y capaces de influir en las condiciones atmosféricas y climáticas globales, respectivamente. Calentamiento anormal Y Enfriamiento anormal.

Los nombres de estos dos fenómenos parecen un poco divertidos, pero en realidad la razón se explica fácilmente. el niño esto significa “Niño” En español, de hecho, la anomalía térmica generalmente alcanza su punto máximo en el período de la Santa Navidad, es decir, concretamente en el período del nacimiento del niño Jesús. La entrada está en español porque afecta a zonas de habla hispana después de la colonización colombiana. No, niña No es más que lo contrario del fenómeno de El Niño.

Se trata, por tanto, de un enfriamiento y un calentamiento de la superficie del océano, respectivamente. Durante uno de los episodios niña El agua se produce a partir de 1/3°C más frío, mientras… En etapas niño yo soy de 1/3°C más caliente Por tanto, las temperaturas medias globales también tienden a aumentar

Mientras tanto, lo que sí sabemos es que la Agencia Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que se ocupa de la dinámica oceánica y atmosférica, acaba de anunciar que las aguas superficiales del Océano Pacífico se están calentando más allá de lo esperado, desencadenando el fenómeno conocido como Se espera que el fenómeno de El Niño sea excepcional este año.

Aunque el fenómeno de El Niño en general provoca un aumento de las temperaturas globales, Ahora mismo, el verano mediterráneo pasa rápido Y no poco, en completo contraste con la tendencia al calentamiento global que lleva tiempo en el punto de mira.

En las próximas semanas veremos si la composición cambia o no.