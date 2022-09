XIII Remake, análisis de PS5

Parece que el tiempo ha demostrado su buena voluntad. Al momento de escribir, XIII intentará Remake nuevamente, regresando al mercado en lo que podemos definir como un “remaster del remake”. Casi todos los aspectos han sido revisados, pero no por el primer equipo de desarrollo, PlayMagic, sino reemplazado por gente del estudio francés. torre cinco . No hace falta decir que los compradores de 2020 simplemente podrán descargar una actualización mágica absolutamente gratis, para aprovechar las mejoras de estado, así como un modo multijugador en línea completamente nuevo.

XIII Remake en PlayStation 5: Un juego prácticamente nuevo



XIII Remake, ahora como antes, muy agradable visualmente

En comparación con la versión 2020, XIII Remake en PlayStation 5 es Prácticamente un juego nuevo.. Siempre es el mismo título que tuvo cierto éxito en el ya lejano 2003 en PlayStation 2, GameCube y PC, pero que se ha ido actualizando -desde el punto de vista gráfico y técnico- hasta 2022. Esta vez, afortunadamente, de forma más que satisfactoria. camino. Todas las lagunas importantes e injustas resueltas: pensemos, por ejemplo, en el salvavidas rubio que salvó el decimotercero en los primeros minutos del juego, cuyos ojos en 2020 giraban libremente de una manera muy horrible; o cosas insignificantes que entorpecieron el camino del protagonista; Y de nuevo la desastrosa recuperación del doblaje, que estaba mal sincronizado con los personajes no jugadores. Afortunadamente, todo esto es un recuerdo lejano.

Para más versión PlayStation 5 Desde XIII Remake ofrece 60 fps, en cambio se quedó fuera en todas las consolas restantes. Finalmente, la versión hace justicia a la predecesora de principios de los 2000, con una alta resolución capaz de reforzar una dirección artística que se apoya mucho en el mundo del cómic (hay muchos globos y onomatopeyas, no solo durante las películas) que se esfuerza por llevar la personaje completamente en contexto Técnica de sombreado TB más amplia.

Por supuesto, no todo es perfecto: alternar un poco Niveles de dificultad Nos pareció que la IA era muy agresiva en el modo “fácil” y un poco adormecida, en cambio, en el “difícil”. En general, sin embargo, el nivel de desafío todavía tiene más sentido que hace dos años. Todavía se pueden interferir con pequeños errores gráficos menores, especialmente en el interior, pero estamos seguros de que la quinta torre volverá a solucionar el problema en un futuro próximo.

Introducción de Modo multijugador en línea. Por otro lado, todo lo que se ofrece de forma gratuita solo puede complacer a los jugadores; Por otro lado, el XIII Remake fue probablemente uno de los pocos juegos de disparos en primera persona que no lo necesitaba. Toda la experiencia se basa en realidad en una trama meticulosamente diseñada para ser disfrutada en sí misma: el sector multijugador no es más que un relleno, tal vez sugerido para justificar incluso los dos años de trabajo necesarios para restaurar la credibilidad de todo el proceso. Hace lo que tiene que hacer por sí mismo, pero encontrar a otros jugadores no es fácil, y el modo no intenta lograr una inspiración original o cautivadora.