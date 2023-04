Xbox Game Pass: Quantum Break está a punto de salir del catálogo, dice la app oficial

Según la aplicación oficial de Pase de juegos de XboxParece que Pausa cuántica ponerse de pie Deja el catálogo de juegos de suscripción, habiendo aparecido en una lista de títulos programados para dejar el servicio.

Quantum Break es un excelente juego de acción en tercera persona con elementos cinematográficos, desarrollado por Remedy en exclusiva para Xbox One y PC. Lo raro de esta historia es que es un juego Es publicado directamente por Microsoft.para lo cual la empresa también debe ser titular de los derechos de propiedad intelectual.

Entonces, si bien no es del todo first party, hasta ahora se ha considerado más o menos así y, como saben, los juegos de Xbox Game Studios no deberían abandonar el catálogo de Xbox Game Pass. Todavía no sabemos si esto fue un error o si hubo un acuerdo entre Microsoft y tratamiento que impide el mantenimiento permanente de Quantum Break dentro del servicio, quedamos a la espera de cualquier aclaración por parte de Microsoft.

Por otro lado, esta no es la primera vez que sucede algo así: no hace mucho, We Happy Few también abandonó Xbox Game Pass, a pesar de que el equipo de Compulsión ha sido durante mucho tiempo parte integral de las primeras partes en Estudios de juegos de Xbox. En este caso, Gearbox Publishing sigue publicando el juego, por lo que sigue teniendo sentido.

En lo que respecta a Quantum Break, la situación es aún más extraña, porque no debería haber otro editor en el medio además de Microsoft, ni otro titular de los derechos del juego. propiedad intelectualpor lo que quizás la pregunta se relacione con el deseo de Remedy de recuperar el control del juego, similar a lo que sucedió con Alan Wake, ya veremos.

En cualquier caso, si aún no lo has hecho, te recomendamos que pruebes el juego y posiblemente lo termines antes de que se retire del servicio (probablemente alrededor del 15 de abril), o lo compres con el descuento en títulos de Game Pass.