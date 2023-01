WRC / Ogier México – confirma participación en el rally

Como ya sucedió la temporada pasada, este año también promete Sebastián Ogier El ocho veces campeón mundial GR comparte el Yaris con el japonés Takamoto Katsuda, quien formará parte del campeonato de 2023. Este último participará, de hecho, en el próximo encuentro previsto en Suecia del 9 al 12 de febrero, pero con la llegada de marzo, y sobre todo regreso después de dos años. rally de mexico, es Ogier una vez más abordando Toyota para reafirmarse como el líder de Centroamérica. La prueba, suspendida desde hace dos años por la emergencia del Covid-19, ha acogido al francés en lo más alto del podio tres veces seguidas en las últimas tres ediciones, convirtiendo a Ogier en el vencedor absoluto del mexicano. rally seis veces en total.

Recién salido de su victoria en Montecarlo (también ostentaba el récord de más victorias de un ciclista en el estado), el ciclista de 39 años confirmó su próxima participación en el camino de terracería del estado de Guanajuato: “Suecia no existirá, pero creo que todo el mundo lo sabe – dijo A Canal+ Deportes – Pero no es ningún misterio Estaré en México para la próxima ronda.. Es una prueba que siempre he disfrutado y que está de vuelta en el calendario después de una pausa de dos años, por lo que fue una elección obvia para mí y para el equipo. Siempre me ha ido bien allí y no pasará mucho tiempo entre Monte Carlo y mi próximo rallye”.