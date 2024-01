William, un golpe muy bajo para la familia de Kate: mintió descaradamente y sin pudor | Incluso miembros de la familia real se están manifestando.

Una historia explosiva surge en torno a la boda de William y Kate: el Príncipe Heredero engañó a la familia de la novia.

Cada rosa tiene sus espinas, y Todo matrimonio esconde secretos y altibajos en su interior indescriptible. Especialmente si se trata de que los sindicatos estén en el punto de mira. Más aún, si uno de los cónyuges está orgulloso de un linaje noble, como en el caso Guillermo WindsorEl Príncipe de Gales y el Duque de Cambridge y Cornualles.

Después de un noviazgo de diez años, la noble descendiente se casó con la bella Kate Middleton El 29 de abril de 2011, tuvieron hijos, George, Charlotte y Louis.

Aunque la familia de Kate pertenece a… clase trabajadora británicaLa familia Middleton tendrá libre acceso al Palacio de Buckingham y a las distintas residencias de su hija y su yerno; Sus miembros también están invitados a todos los eventos oficiales y están constantemente presentes en la vida de los pequeños nietos.

Sin embargo, William supuestamente mintió a los padres de su esposa En tiempos inesperados, incluso antes del tan fotografiado “sí”: descubramos de qué se trata en el siguiente párrafo.

William hace una impactante confesión: “No podía decir que no”

La boda tuvo lugar ante los ojos de todo el mundo, pero pocos lo sabían. Antecedentes de la propuesta de matrimonio William lo hizo por Kate. Entre ellos destaca el periodista de ITV Tom Brady, quien entrevistó a la pareja pocos días después del anuncio oficial del compromiso.

William iba a proponerle matrimonio a su novia Durante las vacaciones en África, pero la tomó completamente por sorpresa. De hecho, había traído consigo y guardado celosamente el “anillo de sugerencias”, A. Una joya tachonada de diamantes y rubíes que perteneció a su madre, Diana, y se lo entregaría sin previo aviso, aprovechando la atmósfera mágica de la sabana. Sin embargo, William se saltó un paso clave: Obtenga la aprobación de Michael Middleton, padre de la futura novia. “No he decidido si preguntarle primero al padre de Kate.” – Yo confieso – “Se me ocurrió que el resultado podría ser que me dijera que no. Entonces pensé que si le preguntaba a Kate primero, ella no podría negarse. Hice esto: ¡arreglé contarle todo a Mike tan pronto como sucediera!“.

Kate se une a sus padres

Afortunadamente, la relación entre suegros y yernos parece noble. Avanza a toda velocidad Incluso años después de la boda real.

De hecho, Kate Middleton ha admitido que es muy unida a sus padres de clase trabajadora: “La familia es muy importante para mí. Fueron muy buenos ayudándome en momentos difíciles. Los vemos a menudo y los quiero mucho.“.