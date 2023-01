WhatsApp: recuperación de mensajes FÁCIL | es rapido y ligero

La batalla entre Telegram, Messenger, Signal y los DM de instagram y Whatsapp es una batalla conocida, pero si todos ellos a su manera permiten recuperar mensajes borrados, hay uno que complica un poco las cosas, aún hoy.

Hablemos de WhatsappAplicación Green Meta (anteriormente Facebook).

Tal vez has estado hablando con él o ella y accidentalmente borraste un mensaje, no uno de esos escritos después de la resaca de Año Nuevo, sino algo tan importante como la posición de tu auto en el estacionamiento gigante del hotel. condena Ahora hay una solución que afecta específicamente a los usuarios de Apple que usan iPhones, Pero también los que tienen un dispositivo Android o chatean… ¡a través de Windows!

Recuperación de mensajes: la forma antigua

Hasta hoy, la única forma de evitarlo era explotar la asociación entre Google y Meta utilizando Copia de seguridad de Google DriveDe hecho, al configurar desde el menú Copia de seguridad de chat, puede acceder a su cuenta de Google y configurar una copia de seguridad. Es muy fácil de hacer:

Abrirte el whatsapp ir a > “Mas opcionesConfiguración > Chats > Copia de seguridad

ir a > “Mas opcionesConfiguración > Chats > Copia de seguridad Elija una cuenta de Drive (una con mucho espacio si es posible)

presione escribircopias de seguridad“

Luego, más tarde para recuperar los mensajes:

Verifica que estás usando una aplicación con un número verificado

Ven arriba Más opciones > Configuración > Chats > Copia de seguridad

Vincula tu cuenta

haga clic en “ Reiniciar “

“ Después “ Ven “

“ Espere el proceso (largo) recuperación de archivos multimedia (fotos, audio, video, gifs y stickers)

(fotos, audio, video, gifs y stickers) ¡Acabado!

Con este método, puede crear copias de seguridad tácticas manuales y luego restaurar mensajes (las razones para hacer esto son muy diversas, pero ya podemos imaginar algunos de los daños que se le ocurren).

La nueva forma | Menos complicado y funciona incluso en iPhone

Si está en Android, restaurar una copia de seguridad será un juego de niños, pero hay casos fortuitos en los que Google Drive puede llevar mucho tiempo O tiene un iPhone, en cuyo caso la única forma que sabemos que puede ayudarlo es usar una aplicación muy poderosa llamada “UltData WhatsApp Recovery”.

Pero no te apresures a instalarlo, primero te explicaremos cómo funciona y finalmente podrás descargarlo desde el enlace que te daremos.

Cómo funciona UltData WhatsApp Recovery

A diferencia de la copia de seguridad de Drive, esta no se descarga a diario, pero tendrás todas tus conversaciones en la aplicación y estarán encriptadas (para que estés a salvo de los malos).

Pero entonces, ¿cómo funciona?

Después de descargar la aplicación, siga estos sencillos pasos:

Conecta con Kabul su dispositivo Android o iPhone a su PC/Mac

su dispositivo Android o iPhone a su PC/Mac Seleccione lo que desea recuperar de la lista desplegable (como fotos, chats, videos, documentos, etc.)

Después de seleccionar uno o todos los elementos, haga clic en encuestar “

“ Aparecerá una pequeña ventana con Recuperado con éxito ! Haga clic en Sí.

! Haga clic en Sí. Asegúrate de que todo esté allí.

No tomó mucho tiempo y habría recuperado todos sus archivos o conversaciones más importantes que tanto apreciaba, especialmente los que parecen [MESSAGGIO ELIMINATO] Lo cual, afrontémoslo, es bastante desagradable.

No te llevará más de diez minutos y tendrás un trabajo limpio y rápido.

para descargarlo Os dejamos los enlaces de descarga. Y no hagas caso a las reseñas, fueron leídas por personas que no entendieron que tenían que conectar el smartphone a la computadora, si sigues nuestra guía no tendrás ningún problema.

Puedes descargarlo aquí para Iphone o aquí para androide.

La aplicación es de pago, pero puedes usar la versión de prueba Recuperando mensajes, incluso varias veces con diferentes activaciones de prueba; Pero quédate quieto, finjamos que no te lo dijimos.