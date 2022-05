WhatsApp, el trabajo que todos quieren: Ahora puedes

Una funcionalidad que ahora piden los usuarios de WhatsApp. Sin embargo, hoy en día todo es posible en tan solo unos pocos pasos.

Hoy WhatsApp Es sin duda una de las aplicaciones más utilizadas por usuarios de todo el mundo. Hablamos de una plataforma que, como decíamos, está entre las más populares de todos los tiempos Comenzado recientemente También algún tipo de reestructuración en cuanto a la funcionalidad que se ofrecerá a los usuarios, Actualizaciones más populares Para la audiencia web y más allá.

pensemos en la velocidad Reproducir mensajes de voz, por ejemplo, oa las diversas funciones añadidas a la opción ya existente para crear grupos de diálogo y compartir. Reacciones individuales a los mensajes enviados, otra novedad absoluta. Pero lo que a muchos les falta, Por fin estamos hablando de algo Lo que es concretamente comprobable es la posibilidad de grabar llamadas. Lo que realmente falta es la bolsa de trabajo que la sociedad va poniendo en marcha Un gol que logra en la realidad plataforma por un tiempo.

WhatsApp, la función que todos los usuarios buscan: así se pueden grabar hoy nuestras llamadas.

Lo que faltaSeñalamos que los millones de usuarios que utilizan a diario WhatsApp en todo momento es sin duda alguna una función capaz de grabar llamadas. pienso en ese dia La aplicación lo ofrece todo., pero realmente todo, mensajes de texto, voz, compartir cualquier contenido y mucho más. Lo que te falta es la capacidad de grabar tus propias llamadas. No hay buenas noticias en este momento. Proviene de la casa matriz y por lo tanto es necesario suplir de alguna manera la deficiencia.

en un caso especifico Puede confiar fácilmente en Play Store, claramente estamos hablando del soporte de la marca Android, precisamente es posible encontrar aplicaciones que puedan hacerlo por nosotros sin duda. Por ejemplo, puedes probar la aplicación ” Grabación de llamadas – Cubo ACR Hablamos de la que se considera la mejor app Para este tipo de trabajo en el comercio, considerando las excelentes calificaciones que trae consigo. Específicamente, la aplicación permite no solo grabar llamadas telefónicas entrantes o salientes, sino también capturar conversaciones de VoIP.

En términos de principio Entonces, la aplicación respectiva puede admitir lo siguiente sin ninguna dificultad Tipos de llamadas Procedentes de diferentes aplicaciones:

comunicaciones telefónicas;

el WhatsApp;

Facebook;

Hangouts.

Skype 7 y Lite;

fibra ;

; WeChat;

Señal;

telegrama 6.

Además, en caso de que las llamadas VoIP no funcionen, la mayoría de los desarrolladores recomiendan seguir el siguiente esquema de indicadores, después de descargar la aplicación “Llamadas estándar – Cubo ACR” Haz lo siguiente:

Luego busque y descargue Play Store Grabación de llamadas – Cubo ACR Haciendo click reparado;

entonces en Ajustes elegirte Accesibilidad y habilite el conector de la aplicación Cube ACR;

y habilite el conector de la aplicación Cube ACR; Si se le pide que optimice la batería, también puede ignorar el mensaje;

Finalmente, elija WhatsApp para grabar llamadas telefónicas.

En cualquier caso, será necesario reparar También una serie de opciones, como la grabación automática de llamadas o no. Además, se debe tener en cuenta que la grabación de llamadas no es completamente legal en todos los países del mundo, y por lo tanto se debe Primero explica bien Acerca de Regulaciones vigentes en ese país en particular.