Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, la versión comprobada del juego de estrategia en tiempo real más brutal de los últimos años

En el universo de Warhammer, cualquier excusa para luchar es buena. Considere que incluso un reino salvaje e inhóspito como Ghur, también conocido como el Reino de las Bestias, puede convertirse en un campo de batalla capaz de atraer ejércitos como la miel atrae a las abejas. ¿Quién podrá sobrevivir a los enfrentamientos que ocurren en uno de los más estrechos de los Ocho Reinos Mortales? para ver lo que tenemos Prueba Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin estrategia en tiempo real desarrollos fronterizos Eso cuenta como chispas… esos martillos golpeando escudos, por supuesto.

Campaña para un jugador

El combate en Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin es brutal

La primera parte de la versión preliminar de Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin que nos trajo Frontier Developments nos permitió experimentar la primera misión de Campaña para un jugador, básicamente un mapa tutorial. Quizás los desarrolladores lo eligieron porque era completo y poco predictivo de los contenidos de la versión final, y porque necesitábamos lo básico para jugar en modo multijugador. La misión en sí estaba muy orientada a la misión (después de todo, es un tutorial) y narrativa, con el sistema de juego pidiéndonos gradualmente que realicemos diferentes acciones para avanzar, explicadas en detalle e imposibles de fallar. Así que primero lideramos un grupo de Eternal Sons of the Storm, una de las facciones, con los que pudimos estudiar el sistema de movimiento, el sistema de combate, el uso de habilidades y algunos mecanismos de sigilo, sin entrar en nada (solo especificar) , por lo que tuvimos que liderar un segundo grupo formado por poderosos héroes Very, y concluimos la misión con ellos buscando al equipo anterior.

Como puede suponer, hemos aprendido Los fundamentos del juego Y nada más. Entonces se explicó que es posible vencer incluso a los oponentes más fuertes que intentan pasar desapercibidos (en caso de que tengas unidades con una habilidad específica), aprendimos el sistema de conquista y construcción, sin explotarlo de ninguna manera durante el juego y hemos dominado el arte de escapar de las batallas que se vuelven malas. Todos ellos intercalados con algunos planos de excelente calidad, que nos presentaban el escenario en términos generales, sin profundizar demasiado en él. No vale repetir que, siendo el tutorial, no esperábamos otra cosa.

Según nos han contado, la campaña será progresiva más difícil (No podemos creerlo) Vamos a abrirnos a todas las facciones del juego. Queda por ver hasta dónde llegará y cuál será la superposición entre las diversas misiones, cuyos elementos siguen siendo desconocidos. Lo que sí sabemos es que la historia la escribió él. Gavin Thorpe -ex autor de Black Library- y eso de Frontier lo esconde bien, seguro que hablaremos de él en alguna ocasión concreta.