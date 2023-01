Walter Cunningham: Murió el último superviviente del Apolo 7

Regístrese para recibir el boletín científico Wonder Theory de CNN. Explore el universo con noticias de descubrimientos asombrosos, avances científicos y más.





CNN

–



Walter Cunningham, un astronauta retirado de la NASA y piloto del primer vuelo tripulado en el famoso programa Apolo de la agencia espacial, murió la madrugada del martes a la edad de 90 años, según la NASA. Él dijo.

Cunningham fue uno de los primeros miembros del programa de vuelos espaciales tripulados de la NASA como miembro de la tercera clase de astronautas y se unió a la agencia espacial en 1963. Fue seleccionado para comandar el Apolo 7, la primera misión tripulada del programa de la NASA que llevó humanos a tierra. en la luna por primera vez.

La familia Cunningham señaló en un comunicado compartido por la NASA. “El mundo ha perdido a otro verdadero héroe, y lo extrañaremos mucho”.

Lanzada en 1968 y con una duración de casi 11 días, la misión Apolo 7 envió a la tripulación a un viaje en órbita que fue un vuelo de prueba que podría demostrar la capacidad de la cápsula Apolo para reunirse con otras naves espaciales en órbita y allanar el camino para una exploración más profunda en el futuro. . Vacío. También es famoso por aparecer en la primera transmisión de televisión en vivo de estadounidenses desde el espacio, según NASA.

Cunningham fue el último miembro sobreviviente de la tripulación del Apolo 7, que también incluía astronautas. Wally Shira Y el Don Ezel.

Nacido en Creston, Iowa, recibió una licenciatura con honores en Física y una maestría cum laude en Física de la Universidad de California, Los Ángeles, Cunningham Tenía 36 años cuando despegó la misión Apolo 7. Durante entrevista Con la Oficina de Historia Oral de la NASA en 1999, reflexionó sobre su trayectoria profesional y sus motivaciones.

“Soy una de esas personas que nunca mira hacia atrás. Solo recuerdo que cuando alguien me preguntó después de convertirme en astronauta”, dijo Cunningham. “Todo lo que recuerdo es mantener la nariz en la piedra de afilar y querer dar lo mejor de mí. No me di cuenta de eso en ese momento, pero eso fue porque siempre quise estar mejor preparado para el siguiente paso. Siempre he mirado hacia el futuro. No vivo en el pasado”.

Aunque solo se aventuró una vez al espacio exterior, Cunningham se convirtió en piloto del programa Skylab de la NASA, la primera estación espacial de los Estados Unidos en orbitar la Tierra entre 1973 y 1979.

Antes de unirse a la NASA, Cunningham se unió a la Marina de los EE. UU. y comenzó a entrenarse como piloto en 1952, dijo. oficial Biografía NASA, y se desempeñó como piloto de combate con el Cuerpo de Marines de EE. UU. en 54 misiones en Corea.

“Lo único que recuerdo de haberme convertido en astronauta es porque veo que me estoy convirtiendo en uno de los mejores pilotos de combate del mundo, si no en el mejor”, dijo Cunningham en una entrevista con la Oficina de Historia Oral de la NASA.

Cunningham también completó un doctorado en física de UCLA sin completar una tesis y luego, en 1974, completó un programa de administración avanzada en la Escuela de Graduados de Negocios de Harvard, según la NASA.

Trabajó como físico para Rand Corporation, un grupo de expertos militares sin fines de lucro, antes de unirse a la tripulación de astronautas.

Después de dejar la agencia espacial, Cunningham se puso muchos sombreros y asumió varios roles en el sector privado. Según su biografía en la NASA, ocupó varios puestos ejecutivos en empresas de desarrollo, se desempeñó como consultor de nuevas empresas, se convirtió en empresario e inversionista y, finalmente, se convirtió en locutor de programas de radio.

En años posteriores, Cunningham también se convirtió en un crítico abierto de las percepciones predominantes sobre la influencia de la humanidad en el cambio climático.