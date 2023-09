Vlahovic no fue suficiente para que Serbia y Holanda aparecieran por Dumfries. ¡Francia, Thuram!

Polonia gana, Serbia colapsa

Con más de unos pocos riesgos y preocupaciones, Polonia Chesney y Melek se encargan de los periódicos de Far Oer. Lewandowski necesitó un penalti en el minuto 73 para abrir el marcador. El doblete, de nuevo del delantero azulgrana, llegó tras diez revoluciones. a’Gol de Salai en propia puerta para Dusan Vlahović Diez minutos después, no fue suficiente para Serbia, con otro jugador de la Juventus, Kostic, también en el campo: la Hungría de Marco Rossi se recuperó gracias a Varga y Orbán. No fue una noche para el delantero de la Juventus, que se equivocó en varias ocasiones de cara a la portería. San Marino ganó 4-0 en Copenhague Contra Dinamarca: marcó Mileh, dos asistencias de Eriksen. El cuadro finaliza con empate 2-2 entre Lituania y Montenegro Un gol de Kristovic del Lecce tras una asistencia de Marusic de la Lazio.