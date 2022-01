Vladimir Putin, alguacil de Oriente

El presidente ruso Vladimir Putin se presenta en la semana principal de negociaciones con Occidente fiel a su retórica: la amenaza para las instituciones estatales de Kazajstán no es causada por protestas espontáneas por aumentos de precios del combustible, sino que es el resultado de “tácticas al estilo Maidan”. Se la conoce como la Plaza de Kiev, el símbolo de las protestas contra el gobierno de Ucrania en 2014, que el Kremlin incluyó en la lista de “revoluciones de color” patrocinadas por Occidente. El líder del Kremlin advirtió que “no permitiremos que se produzca el escenario de la llamada revolución de color”, destacando que lo ocurrido en Kazajstán para Moscú es “agresión externa”.

Dada la tarjeta de presentación con la que Putin se presenta en Ginebra, es bueno no esperar soluciones milagrosas de la doble cita de las negociaciones – hoy las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, miércoles el Consejo OTAN-Rusia al que vuelve la Unión Europea ( a través de la ventana ). Como dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg: No es “realista” que las conversaciones de esta semana con Moscú puedan resolver los problemas que llevaron a Alimentando tensiones en la frontera con Ucrania.

Hay muchas razones, pero la determinación de Putin de reafirmar el dominio ruso en la antigua esfera soviética es ciertamente significativa, un proyecto nacido de la creencia de que el fin de la Unión Soviética fue un “grave desastre geopolítico”. Me gusta El periodico de Wall StreetLa aventura en Kazajstán, a petición del líder del país, llega después de casi 15 años de intervención rusa en Georgia, Bielorrusia, Ucrania y otros lugares: todas las intervenciones destinadas a acercar estos países a Rusia, apoyando a los líderes aliados con el Kremlin, jugando a la papel de mediador regional, o intentar socavar a aquellos que mostraban respeto por Occidente.

Según muchos analistas, Putin está convencido de los beneficios mutuos de una integración más profunda entre Rusia y las ex repúblicas soviéticas, y está decidido a rechazar lo que él ve como una amenaza para la expansión hacia el este de la OTAN. Al mismo tiempo, desea dejar un legado que posicione a Rusia como una gran potencia a ser respetada y temida.

Tanto Ucrania como Kazajstán tienen una importancia histórica y estratégica especial para Rusia. Putin ha declarado en repetidas ocasiones que apoya el regreso de las fronteras del Imperio Ruso a fines del siglo XIX, que incluía gran parte de la actual Kazajstán y Ucrania. Pero en los últimos años, su sueño imperial se ha topado con una serie de crisis en algunos antiguos estados vasallos, provocadas por protestas populares contra el estancamiento económico, el liderazgo corrupto y la ausencia de libertades democráticas.

El Kremlin observó con preocupación el creciente sentimiento pro-occidental en países como Ucrania, Georgia y Moldavia, interviniendo finalmente para ayudar a sofocar la disidencia y apoyar a los partidos prorrusos. En 2008, las tropas rusas llegaron a Georgia, un firme aliado de Estados Unidos, después de que Moscú acusara al estado del Cáucaso de agresión contra Osetia del Sur, la región separatista leal al Kremlin, donde Rusia aún desplegaba sus fuerzas. Los levantamientos derrocaron a Viktor Yanukovych, un protegido de Putin, en Ucrania en 2014. El Kremlin respondió anexando Crimea y apoyando a los separatistas prorrusos en un conflicto de baja intensidad que continúa hasta el día de hoy en el este de Ucrania. Y en la vecina Bielorrusia, Putin ofreció al líder autoritario Alexander Lukashenko apoyo financiero y militar, lo que le permitió resistir las protestas populares. La recompensa de Moscú fue un acuerdo firmado a fines del año pasado para fusionar los dos países en una unión formal, un gran paso adelante en el objetivo de larga data del Kremlin de ejercer una mayor influencia sobre Bielorrusia.

Recientemente, Moscú ha consolidado su influencia en varios países, desde Kirguistán hasta Tayikistán, pasando por la región separatista de Transnistria, una parte oficial de Moldavia, y la disputada región de Nagorno-Karabaj. En conjunto, todas estas piezas cuentan la historia de la determinación de Putin de perseguir sus intereses geopolíticos en lo que Moscú llama su “vecino extranjero”.

en segundo lugar Aldo Ferrari, Jefe del Programa Rusia, Cáucaso y Asia Central del Instituto de Estudios Políticos Internacionales (ISPI), solo podemos esperar “concesiones a la baja” de las negociaciones entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia hasta que Occidente esté de acuerdo en comprender la perspectiva de Moscú. “La percepción rusa de Ucrania es completamente diferente de la percepción de Occidente, que, según Moscú, amenaza a Kiev. Percibimos una Rusia agresiva, y Rusia ve un Occidente agresivo, especialmente con respecto a la expansión de la OTAN hacia el Este y el armamento de Ucrania “.

Ferrari argumenta: “Un país como Rusia, acostumbrado a sentirse poderoso, se siente amenazado por una alianza militar como la OTAN, que es significativamente más fuerte”. “Lo que es normal para nosotros, traer a todos los países que lo solicitan a la OTAN, se convierte en una amenaza para la seguridad nacional de Rusia. Occidente puede ignorar esta demanda rusa de seguridad, pero al hacerlo conlleva riesgos”. El caso es que mientras Occidente habla, Rusia se mueve con gran fuerza. “Pudo apoyar a Lukashenko; pudo paralizar a Ucrania en su intento de unirse a la OTAN. Pudo enviar a sus soldados a Nagorno-Karabaj (donde nunca habían estado antes); ahora Envió sus tropas a Kazajstán (bajo los auspicios de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva).

Para Kazajstán, para Putin, “fue como marcar un gol en una red vacía: no hizo más que acudir en ayuda de un colega autócrata para asegurarse de que no hubiera cambios en el país”, explicó al HuffPost. Luca AnchiskeExperto kazajo y profesor de estudios euroasiáticos en la Universidad de Glasgow. En Kazajstán, el líder ruso envió unos 3.000 soldados y obtuvo el “máximo resultado con el mínimo esfuerzo”. Si estas fuerzas permanecen por un tiempo limitado – como prometió Moscú – es porque el efecto de la dependencia kazaja de Moscú tendrá repercusiones estructurales en el liderazgo de Kazajstán: “El presidente Tokayev ya no tendrá la posibilidad de elegir un futuro independiente para el República de Kazajstán. Una despótica deuda de gratitud. Con quienes lo salvaron “.

En cuanto a los hechos que llevaron a la “represión total” en Kazajstán, Anshesky desea destacar las “diferentes etapas” de la revolución. “Las protestas, que comenzaron en la región occidental de Manggistau por el alto costo del GLP, se trasladaron hacia el este, y se hicieron cada vez más grandes y generalizadas desde el punto de vista de las demandas: ya no está en juego solo el precio del gas, sino También un cambio en el sistema político. En Almaty, la ciudad El principal país del país, la protesta se volvió realmente masiva “. Después de una primera fase esencialmente pacífica, hemos visto un aumento de la violencia, y ahí es donde entra la especulación. “En Almaty – continúan los expertos – las bandas y los grupos criminales, que pueden llamarse servicios desviados, entraron en vigor. Estos grupos crearon el caos, también gracias a la desaparición de las fuerzas de seguridad kazajas. No sabemos quiénes son los instigadores políticos de estos criminales son, pero la dinámica de un enfrentamiento entre las élites, cuando el presidente Tokayev anunció por un lado que el ex presidente Nazarbayev ya no ocupaba cargos oficiales, y por otro lado comenzó a atacar a los servicios de seguridad con disparos y luego arrestando a una persona del calibre de Karim Masimov “. El rescate de Putin se produjo cuando Tokayev se dio cuenta de que ni siquiera tenía unos pocos miles de soldados en los que confiar. Desde el punto de vista del sueño imperial, otra estrella en el cofre del zar.