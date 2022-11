“Más disciplina presupuestaria” – Corriere.it

De paolo valentino

La ex canciller debe ahorrar dinero al reducir los gastos de oficina y de personal que se le deben por ley y que se pagan con dinero de los contribuyentes.

revelalo Der SpiegelCitando un informe del Ministerio de Hacienda. Según el documento, el cargo y los beneficios del exasesor no están relacionados con el estatus, sino con el “desempeño de deberes y deberes institucionales”, por lo que “no pueden ser utilizados para fines privados y mucho menos para ingresos adicionales”, como el salarios de los discursos. Además, El reembolso de los gastos de viaje puede reclamarse “sólo cuando el ex Canciller viaje en nombre y en beneficio de la República Federal”. El informe no menciona ningún ejemplo, pero se sabe que el primer viaje de Merkel después del final de su misión fue un “tour” cultural privado en Florencia..

Merkel (aqui Primera entrevista como ex asesor) En la actualidad hay nueve ayudantes, secretarias y chóferes, cuyos sueldos cuestan a Hacienda unos 50.000 euros al mes. Desde el principio, el equipo fue criticado, también porque no tenía precedentes: el predecesor, Gerhard Schroeder, en realidad se detuvo en 7 empleados. Pero es precisamente la historia personal de este último la que vuelve a poner a Merkel en el punto de mira. El ex asesor ya estaba Oficina privada y personal Por sus relaciones privilegiadas con Putin y Rusia, decisión contra la que apeló. Al mismo tiempo, El Bundestag decidió que, en el futuro, los ex cancilleres tendrían derecho a solo 5 colaboradores, después de cinco años a 4.. La regla se aplica hasta ahora, por lo que no se aplica a Merkel.