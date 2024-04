Vladimir Luxoria quedó reducido de esta manera debido a Celebrity Island: Menos reconocible | Condiciones físicas inestables

Vladimir Luxoria está irreconocible debido al reality show más duro, “Celebrity Island”. Su estado físico preocupa a todos.

No tuvimos tiempo de cerrar la puerta roja. Hermano mayor Ya ha comenzado otro reality show que es igualmente querido y seguido por el público.

Grandes novedades nos esperan en esta decimoctava edición de Isla famosa. La noticia ya es oficial. Ilary Blasi Será sustituido como directivo por Vladimir LuxuriaQuien también fue competidor, reportero y comentarista, y conoce bien las reglas del juego.

En realidad un Sonrisas y canciones Justificó su elección de la siguiente manera: “Creo porque hablo en serio. Porque cuando hago algo estoy 100 por ciento comprometido. Y como estoy dentro de la dinámica del juego, lo sé desde diferentes ángulos”.

Pero su estado preocupa a todos y la culpa la tiene el propio superviviente. ¿Por qué se volvió así?

Vladimir Luxoria: Todo esto es culpa de Celebrity Island

No sólo habrá cambios en la gestión, A La isla de los famosos. Serán comentaristas Sonia Broganelli Y periodista Tg5 Darío MaltésQuién desempeñará un papel sin precedentes. Si bien no podrá viajar a Honduras como corresponsal alvin pero una mujer Leonor Casalegno. Pero la presentadora ni siquiera creía que le ofrecieran el papel.

Y nuevamente le confesó al Sourisi: “Al principio pensé que era una llamada de broma. Sólo cuando me contactaron varias personas de Mediaset me di cuenta de que era una oferta seria. Acepté inmediatamente, porque es un programa que me encanta, forma parte de mi vida y ha mejorado”. eso también.”

Cambia

Porque el cambio del que hablamos se debe precisamente a su participación como competidor en el mismo. Isla famosa En 2008. Quienes siguen el reality recordarán su impresionante pérdida de peso. Vladimir LuxuriaQue llegó a casa 16 kilos menos. Inmediatamente después de la aventura lo comentó. Homosexuales: “Existe un sistema infalible para adelgazar: esto es lo que yo viví en la isla. No comer nada o muy poco. Pescado crudo, arroz hervido o cuando se agria y con arena, coco y agua. Este fue mi Dieta. Perdí 16 kilogramos.”

Perder el exceso de peso, que se produjo en poco tiempo y sin seguir una dieta sana y equilibrada. Sin embargo, que se sepa: “Todavía teníamos atención médica y nos visitaban una vez por semana”. Un difícil sacrificio le valió la victoria, pero la salud es más importante que todo lo demás. hoy Vladímir Se ve en forma y más hermosa que nunca y tenemos mucha curiosidad por verla de nuevo. Isla famosa En este nuevo rol.